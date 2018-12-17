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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Михайлюк и Лень не помогли своим командам избежать поражений в НБА: видео

      1 Читати новину українською
      "Лейкерс" проиграли "Вашингтону"
      "Лейкерс" проиграли "Вашингтону" / twitter.com/lakers

      В НБА состоялись матчи регулярного чемпионата с участием украинских баскетболистов.

      Вашингтон – Лейкерс 128:110 (33:23, 38:28, 28:25, 29:34)

      Читайте также: Михайлюк провел лучший матч в НБА и помог "Лейкерс" победить: видео

      Так, "Лос-Анджелес Лейкерс" украинца Святослава Михайлюка на выезде уступили "Вашингтону" – 110:128.

      Всего на паркете Михайлюк провел 28 минут и за это время успел набрать 5 очков, сделать 3 подбора, 2 перехвата и отдать 1 ассист. Он также сделал 3 попытки на трехочковый, но все оказались неудачными.

      Видеообзор матча Вашингтон – Лейкерс


      Бруклин – Атланта 144:127 (42:23, 30:43, 39:30, 33:31)

      Еще один украинец Алексей Лень сыграл 8 минут в проигрышном матче "Атланты" с "Бруклином" – 127:144. Лень получил лишь 8 минут игрового времени, за которые успел набрать 4 очка, сделать 1 передачу и 1 блок-шот. Коэффициент его полезности составил "+2".

      Видеообзор матча Бруклин – Атланта

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      Теги: Алексей Лень Святослав Михайлюк Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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