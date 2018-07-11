Михайлюк помог "Лейкерс" победить в Летней лиге НБА

"Лейкерс", за который играет украинец Михайлюк, сумели уверенно переиграть "Нью-Йорк Никс" в третьем матче Летней лиги НБА в Лас Вегасе – 109:92.

В отличие от предыдущих матчей, эта игра "Лейкерс" вышла результативной и они впервые на турнире в Лас-Вегасе преодолели отметку в 100 очков.

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Святослав Михайлюк провел на паркете 25 минут, набрав 9 очков, 3 подбора, 2 передачи и 1 блок-шот. Он реализовал всего 3 из 12 бросков с игры, включая 3 из 9 трехочковых.

"Они позволяли нам забивать мяч, а мы старались не давать им так много пространства за счет игры в обороне. Сыграли хорошо в атаке, потому что лучше пасовали мяч. Активно возвращались в защиту и не давали им набирать легкие очки", – сказал украинец в интервью клубному телевидению.

Напомним, перед игрой против "Никс" Михайлюк подписал с "Лейкерс" трехлетний контракт на сумму 4,6 миллиона долларов.