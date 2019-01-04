Михайлюк провел очередной результативный матч за фарм-клуб "Лейкерс": видео
Украинский защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк снова получил игровую практику в составе фарм-клуба "Саут Бэй Лейкерс", который выступает в G-Лиге. На этот раз его команда уступила "Оклахома-Сити Блю" 107: 114.
Михайлюк получил максимальные в своей команде 30 минут игрового времени, отметившись 20 очками (3/9 двухочковых, 4/9 трехочковых, 2/5 штрафных), 5 передачами и 2 подборами при 4 потерях и 1 фоле. Показатель "+/-" украинца, который стал самым результативным в составе своей команды, составил "+5" баллов.
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Видео моментов Михайлюка в матче за "Саут Бэй Лейкерс"
Стоит напомнить, что именно Михайлюк в игре за "Саут Бэй Лейкерс" установил рекорд сезона в G-Лиге.
Источник: 24 Канал
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