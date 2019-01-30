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      Михайлюк провел отличную игру за "Лейкерс", но его команда проиграла: видео

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      Михайлюк провел отличную игру за "Лейкерс"
      Михайлюк провел отличную игру за "Лейкерс" / twitter.com/AlbaEmilian

      Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел очередной матч за одну из самых звездных команд США – "Лейкерс". Однако клубу из Лос-Анджелеса вновь не удалось выиграть несмотря на отличную игру украинца.

      Лейкерс – Филадельфия 105:121 (20:39, 33:25, 28:32, 24:25)

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      Наглые гости из Филадельфии в первой же четверти захватили инициативу и вырвались вперед +19 очков. На старте второй 12-минутки "Филадельфия" попыталась нарастить преимущество. Однако гостеприимные "Лейкерс" провели несколько хороших атак и сократили отставание с +24 до +8.

      В двух следующих четвертях "Филадельфия" уверенно чувствовала себя на чужом паркете и не разрешала "Лейкес" приблизиться в счете. В следствии чего – уверенная победа команды из восточной конференции.

      Украинский баскетболист "Лейкерс" Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата против "Филадельфии". Украинец провел на паркете почти 28 минут.

      За это время он набрал 7 очков, сделал 5 подборов, сделал 2 результативные передачи, 2 перехвата и 1 потерю, а также дважды сфолил.

      Михайлюк реализовал 3 из 11 бросков с игры, в том числе 1 из 7 трехочковых. Коэффициент его полезности составил 4.

       

       

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      Теги: Спорт NBA Святослав Михайлюк Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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