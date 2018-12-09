Михайлюк стал лучшим игроком в победном матче "Лейкерс", Лень помог победить "Атланту"

В ночь на 9 декабря оба украинских баскетболиста, которые выступают в НБА, сыграли за свои команды. И принесли им победы.

"Лос-Анджелес Лейкерс" Святослава Михайлюка играл на выезде против "Мемфиса". Прогнозируемо, что украинец не попал в стартовую пятерку. Однако в итоге он провел на площадке более 23 минут. За это время Михайлюк набрал 11 очков (три из шести трехочковых) и сделал три подбора. Его эффективность составила +25, и он стал самым эффективным игроком этой встречи. "Лейкерс" же победил.

Читайте также: Украинец Михайлюк может покинуть "Лейкерс"

Мемфис – Лейкерс 88:111 (16:27, 24:36, 26:28, 22:20)

Помог победить своей команде еще один украинец – Алексей Лень. Его "Атланта" прервала проигрышную серию, и на домашней площадке обыграв "Денвер". Начало для хозяев оказалось традиционно провальным, когда после первой четверти отставание было двусмысленным. Сократить его удалось во второй четверти, а выйти вперед – в третьей. Впоследствии – праздновали победу.

Читайте также: Украинского баскетболиста забрали в больницу прямо во время матча

Лень провел в этой игре более 16 минут. Он трижды попал из игры, сделал четыре подбора, а его эффективность составила +7. Более эффективным оказался только партнер украинца Кевин Гуэртер.

Атланта – Денвер 106:98 (25:35, 26:31, 35:21, 20:21)