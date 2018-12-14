Михайлюк сыграл 9 минут с "Лейкерс", но не помог команде победить: видео

В очередном матче НБА "Хьюстон" одолел "Лейкерс", за который выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк, со счетом 126:111. Украинец провел на площадке 9 минут.

Михайлюк не сумел набрать ни одного очка, выполнил 1 подбор и 1 ассист. Коэффициент его полезности составил "-5".

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Матч завершился победой хозяев с преимуществом в 15 очков. "Лейкерс" по итогам встречи занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.

"Хьюстон" – "Лейкерс" 126:111 (29:24, 33:32, 28:32, 36:23)

Видеообзор матча НБА Хьюстон – Лейкерс

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