Михайлюк сыграл меньше минуты в проигрышном матче "Лейкерс": видео

В матче НБА против "Сакраменто" (116: 117) украинский игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк провел на паркете всего 48 секунд.

"Сакраменто Кингз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" 117:116 (32:34, 29:33, 23:28, 33:21)

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Почти за минуту времени украинец успел заработать один персональный фол. Рейтинг эффективности Святослава составил "-2".

Отметим, что "Лейкерс" без травмированного ЛеБрона Джеймса выиграли три четверти, но в последней позволили противнику отыграться и победить. Победный баззер-битер в активе Богдана Богдановича.

Видеообзор матча Сакраменто Кингз – Лос-Анджелес Лейкерс

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