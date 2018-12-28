Михайлюк сыграл меньше минуты в проигрышном матче "Лейкерс": видео
В матче НБА против "Сакраменто" (116: 117) украинский игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк провел на паркете всего 48 секунд.
"Сакраменто Кингз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" 117:116 (32:34, 29:33, 23:28, 33:21)
Читайте также: Украинская звезда НБА травмировался
Почти за минуту времени украинец успел заработать один персональный фол. Рейтинг эффективности Святослава составил "-2".
Отметим, что "Лейкерс" без травмированного ЛеБрона Джеймса выиграли три четверти, но в последней позволили противнику отыграться и победить. Победный баззер-битер в активе Богдана Богдановича.
Видеообзор матча Сакраменто Кингз – Лос-Анджелес Лейкерс
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Кармело Энтони помог "Никс" выиграть шестой матч подряд9 апреля 2011 , 13:10
Теннис: сборная Канады навязала борьбу команде Франции11 февраля 2012 , 14:20
Клубный Чемпионат мира состоится в Марокко, невзирая на смертельный вирус Эбола21 августа 2014 , 17:44
Пятов: Посвятим победу над Испанией нашим воинам26 марта 2015 , 14:34