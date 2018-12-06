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      Михайлюк сыграл в победном матче "Лейкерс", "Атланта" Леня в очередной раз проиграла: видео

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      "Лейкерс" победили "Сан-Антонио"
      "Лейкерс" победили "Сан-Антонио" / twitter LA Lakers

      В ночь на 6 декабря в США были сыграны очередные матчи НБА. В том числе с участием украинских игроков – "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослава Михайлюка принимал "Сан-Антонио", в то время как Алексей Лень и его "Атланта" дома противостояла "Вашингтону".

      По Леню – украинец вновь не попал в стартовую пятерку на матч, на этот раз он уступил место Дуэйну Дедмонду. Но свое время он впоследствии получил.

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      Что касается матча, то на этот раз "Атланта" еще пыталась в начале бороться с соперником, и даже была впереди в счете. Но со временем "Вашингтон" перехватил инициативу, и первую четверть закончил в роли лидера. Ее он не отдал до конца матча. Уже во второй четверти преимущество гостей составило более 20 очков. Несколько сократить его "Атланте" удалось в конце третьей четверти и в начале четвертой четверти (97:103). Но перевести счет в свою пользу так и не удалось. В итоге поражение 117:131.

      Атланта – Вашингтон 117:131 (25:33, 24:39, 45:31, 23:28)

      Что касается Леня, то он получил менее десяти минут. За это время украинец совершил три попытки забросить с игры (все неточно), а также два удачных подбора. Его эффективность составила -8.

       

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      Значительно больше времени получил другой украинец – Михайлюк в матче за "Лейкерс" сыграв против "Сан-Антонио" более 11 минут. А его команда победила 121:113. При этом все определилось лишь в четвертой четверти.

      Лейкерс – Сан-Антонио 121:113 (31:23, 19:22, 28:37, 43:31)

      Михайлюк же в этом матче лишь один раз удачно бросил трьохочковий (из пяти попыток), и еще один раз попал штрафной (второй – мимо). А также сделал одну подборку в нападении. Несмотря на это, его результативность составила -16.

       

      Теги: Спорт Святослав Михайлюк Алексей Лень NBA Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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