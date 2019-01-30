Михайлюк выполнил эффектный данк и шокировал фанатов "Лейкерс": видео

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который принял участие в матче регулярного чемпионата против "Филадельфии", выделился не только результативными действиями. Украинец эффектно заносил в свой актив очки.

Во второй четверти Михайлюк оформил данк, которым поднял на ноги всех болельщиков "Лейкерс".

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Украинец провел на паркете почти 28 минут.

За это время он набрал 7 очков, сделал 5 подборов, сделал 2 результативные передачи, 2 перехвата и 1 потерю, а также дважды сфолил.

Михайлюк реализовал 3 из 11 бросков из игры, в том числе 1 из 7 трехочковых. Однако это не помогло "Лейкерс" избежать поражения.

Что такое данк?Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – в 2 очка.

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