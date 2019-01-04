Михайлюк забавно поздоровался с Леброном Джеймсом прямо во время матча: видео
Украинский баскетболист "Лейкерс" Святослав Михайлюк, находясь на скамейке запасных во время матча с "Оклахома-Сити", поздоровался со звездой команды Леброном Джеймсом и пожал ему руку.
Забавный момент попал в социальную сеть Twitter.
Читайте также: НБА: Лень провел феерический матч против "Вашингтона", Михайлюк набрал 5 очков с "Оклахомой"
Напомним, что 30 декабря украинский форвард набрал 47 очков в матче G-лиги, повторив рекорд результативности в нынешнем сезоне лиги.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Больших врагов Донбасса, чем российские "освободители", не существует: фото уничтоженного селасегодня , 11:14
-
Лучшие украинские книги 2018 года, которые никогда не поздно прочитатьсегодня , 11:03
-
Русская православная церковь и впредь будет существовать в Украине, мы не против, – Епифанийсегодня , 10:12
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
Теннис: сборная Канады навязала борьбу команде Франции11 февраля 2012 , 14:20
Ришар Гаске и Симона Халепье завоевали по титулу на Кубке Кремля21 октября 2013 , 09:53 1
"Днепр" готов доказать, что не виновен в срыве матча31 октября 2013 , 14:06
Голкипер "Динамо" утверждает, что у него есть предложения с Европы30 июля 2014 , 11:33