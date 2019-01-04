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      Михайлюк забавно поздоровался с Леброном Джеймсом прямо во время матча: видео

      68 Читати новину українською
      Святослав Михайлюк
      Святослав Михайлюк

      Украинский баскетболист "Лейкерс" Святослав Михайлюк, находясь на скамейке запасных во время матча с "Оклахома-Сити", поздоровался со звездой команды Леброном Джеймсом и пожал ему руку.

      Забавный момент попал в социальную сеть Twitter.

      Читайте также: НБА: Лень провел феерический матч против "Вашингтона", Михайлюк набрал 5 очков с "Оклахомой"

      Напомним, что 30 декабря украинский форвард набрал 47 очков в матче G-лиги, повторив рекорд результативности в нынешнем сезоне лиги.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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