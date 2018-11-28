Михайлюка заставили носить пончики для игроков "Лейкерс": видео
Украинский баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк разносил пончики для игроков "озерных".
Видео, на котором украинец выступил в роли курьера, было опубликовано в Instagram Stories форвардом "Лейкерс" Кайлом Кузмой.
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Напомним, что украинец Михайлюк сыграл 12 минут в проигрышном матче "Лейкерса" против "Денвера" и набрал 3 очка и 2 подбора.
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Источник: 24 Канал
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