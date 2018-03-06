13:59
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Михалок и "Ляпис-98" проведут тур в честь культового альбома "Ты кинула"

154 Читати новину українською

Наследие легендарной группы "Ляпис Трубецкой" продолжает жить в рамках нового коллектива Сергея Михалка – оркестра "Ляпис-98".

В этом году знаменитому альбому "Ты кинула" исполняется 20 лет. Для "Космического цирка аутсайдеров" во главе с художественным руководителем Сергеем Михалком эта дата особенная. Поэтому в честь события "Ляпис-98" начинает большой мировой тур. Впереди концерты в Украине, Беларуси, Израиле, затем выступления в Европе, а осенью 2018-го коллектив отправится в США и Канаду.

Читайте также: Лидер Brutto Сергей Михалок запустил новый проект с гитаристом "Океана Эльзы"

Ближайшие визиты "Ляпис-98" — Белая Церковь (8 марта), Запорожье (9-го), Кривой Рог (10-го) и прифронтовой Мариуполь (11-го). В течение тура Михалок и компания дважды приедут в Киев — 4 апреля и 14 декабря, когда во Дворце спорта состоится финальный концерт-празднование.

Альбом "Ты кинула" стал не только нашим дебютом, но и оказался самым популярным альбомом конца 1990-х. Мы мгновенно перешли из разряда самодельных артистов в высшую лигу рок-н-ролла с гастролями по всему миру и переполненными стадионами. Почти все песни стали народными хитами, их знают наизусть уже несколько поколений фанатов. Мы хотим отпраздновать день рождения этой эпической пластинки масштабным мировым туром с беспрецедентной, почти трехчасовой програмой Лучшие хиты времен "Ляписа Трубецкого", мегатонны звука, авторские инсталляции и световое шоу, море юмора и позитива! Мы по-прежнему в авангарде исполнителей ррррррррадикального шансона. Мальчик садится в "Зеленоглазое такси" и мчится сквозь "Метелицу" ради той, которая "В платье белом" "Бросила" его и помчалась в "Евпаторию"... "А-у" ребята, что за "Абы-чё"? Ждем всех на капитальных спектаклях! — поделился эмоциями Сергей Михалок.

"Ляпис-98" — это барабаны Дениса Шурова, бас — Дениса Стурченко, тромбон — Ивана Галушко, труба — Владислава Сенкевича, гитара — Павла Третьяка и, конечно, вокал Сергея Михалка. Автор видеоинсталляций — Руслан Вашкевич, один из самых известных белорусских концептуальных художников. Первый концерт этого исключительного коллектива состоялся весной 2016 года, и группа практически сразу отправилась в тур по Украине, Беларуси и Европе. Накануне нового 2017 года в Минске состоялся первый концерт Сергея Михалка и оркестра "Ляпис-98": после долгого отсутствия музыканта на родине все билеты на это историческое выступление были проданы за несколько часов, что стало абсолютным рекордом для белорусского шоу-бизнеса.

Смотрите: Михалок и "Ляпис 98" представили видео на песню "Брежнев"

Каждый концерт "Ляпис-98" проходит с неизменными аншлагами — зрители спешат услышать любимые хиты, поэтому билеты разлетаются за долго до концерта. В Европе уже состоялись первые концерты "Ляпис-98" - публика очень соскучилась по любимым хитами, поэтому все концерты прошли с аншлагом. В музыкальном арсенале оркестра исключительно золотые хиты группы "Ляпис Трубецкой": "Ау", "Ты кинула", "В платье белом", "Яблони", "Я верю", "Котик", "Африка", "Евпатория", "Капитал" и другие. Сумасшедшая энергетика, драйв, разговоры и истории Сергея Михалка, встречи с поэтом Юзиком Килевичем и многое другое ждет зрителей на больших знаковых концертах оркестра "Ляпис-98".

Смотрите клип на песню "Ты кинула":

Кто такие "Ляпис Трубецкой"? Это — культовая белорусская панк-рок-группа, названная в честь комического героя романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев", поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой. За 25 лет деятельности "Ляпис Трубецкой" выпустил 13 полноформатных альбомов, снял несколько десятков видеоклипов, а также получил большое количество музыкальных наград. 31 августа 2014 года Сергей Михалок сообщил о прекращении деятельности "Ляписа Трубецкого", а уже 1 сентября заявил о создании новой формации — группы BRUTTO, которая 12 сентября 2014 года представила дебютный альбом Underdog.

Теги: LifeStyle Фотоновости Музыка Сергей Михалок
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 6 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
275
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1543
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
512
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1239
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2540
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук