Михалок и "Ляпис-98" проведут тур в честь культового альбома "Ты кинула"

Наследие легендарной группы "Ляпис Трубецкой" продолжает жить в рамках нового коллектива Сергея Михалка – оркестра "Ляпис-98".

В этом году знаменитому альбому "Ты кинула" исполняется 20 лет. Для "Космического цирка аутсайдеров" во главе с художественным руководителем Сергеем Михалком эта дата особенная. Поэтому в честь события "Ляпис-98" начинает большой мировой тур. Впереди концерты в Украине, Беларуси, Израиле, затем выступления в Европе, а осенью 2018-го коллектив отправится в США и Канаду.

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Ближайшие визиты "Ляпис-98" — Белая Церковь (8 марта), Запорожье (9-го), Кривой Рог (10-го) и прифронтовой Мариуполь (11-го). В течение тура Михалок и компания дважды приедут в Киев — 4 апреля и 14 декабря, когда во Дворце спорта состоится финальный концерт-празднование.

Альбом "Ты кинула" стал не только нашим дебютом, но и оказался самым популярным альбомом конца 1990-х. Мы мгновенно перешли из разряда самодельных артистов в высшую лигу рок-н-ролла с гастролями по всему миру и переполненными стадионами. Почти все песни стали народными хитами, их знают наизусть уже несколько поколений фанатов. Мы хотим отпраздновать день рождения этой эпической пластинки масштабным мировым туром с беспрецедентной, почти трехчасовой програмой Лучшие хиты времен "Ляписа Трубецкого", мегатонны звука, авторские инсталляции и световое шоу, море юмора и позитива! Мы по-прежнему в авангарде исполнителей ррррррррадикального шансона. Мальчик садится в "Зеленоглазое такси" и мчится сквозь "Метелицу" ради той, которая "В платье белом" "Бросила" его и помчалась в "Евпаторию"... "А-у" ребята, что за "Абы-чё"? Ждем всех на капитальных спектаклях! — поделился эмоциями Сергей Михалок.

"Ляпис-98" — это барабаны Дениса Шурова, бас — Дениса Стурченко, тромбон — Ивана Галушко, труба — Владислава Сенкевича, гитара — Павла Третьяка и, конечно, вокал Сергея Михалка. Автор видеоинсталляций — Руслан Вашкевич, один из самых известных белорусских концептуальных художников. Первый концерт этого исключительного коллектива состоялся весной 2016 года, и группа практически сразу отправилась в тур по Украине, Беларуси и Европе. Накануне нового 2017 года в Минске состоялся первый концерт Сергея Михалка и оркестра "Ляпис-98": после долгого отсутствия музыканта на родине все билеты на это историческое выступление были проданы за несколько часов, что стало абсолютным рекордом для белорусского шоу-бизнеса.

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Каждый концерт "Ляпис-98" проходит с неизменными аншлагами — зрители спешат услышать любимые хиты, поэтому билеты разлетаются за долго до концерта. В Европе уже состоялись первые концерты "Ляпис-98" - публика очень соскучилась по любимым хитами, поэтому все концерты прошли с аншлагом. В музыкальном арсенале оркестра исключительно золотые хиты группы "Ляпис Трубецкой": "Ау", "Ты кинула", "В платье белом", "Яблони", "Я верю", "Котик", "Африка", "Евпатория", "Капитал" и другие. Сумасшедшая энергетика, драйв, разговоры и истории Сергея Михалка, встречи с поэтом Юзиком Килевичем и многое другое ждет зрителей на больших знаковых концертах оркестра "Ляпис-98".

Смотрите клип на песню "Ты кинула":

Кто такие "Ляпис Трубецкой"? Это — культовая белорусская панк-рок-группа, названная в честь комического героя романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев", поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой. За 25 лет деятельности "Ляпис Трубецкой" выпустил 13 полноформатных альбомов, снял несколько десятков видеоклипов, а также получил большое количество музыкальных наград. 31 августа 2014 года Сергей Михалок сообщил о прекращении деятельности "Ляписа Трубецкого", а уже 1 сентября заявил о создании новой формации — группы BRUTTO, которая 12 сентября 2014 года представила дебютный альбом Underdog.