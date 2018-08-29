Мика Ньютон вернулась в Украину и отгуляла девичник: фото
Украинская певица Мика Ньютон, которая в 2017 году объявила о помолвке с американцем Крисом Сааведром, отгуляла девичник в Киеве.
Недавно артистка прилетела в Украину, где праздник для нее устроили давние подруги – дочери депутата Андрея Деркача Ксения Деркач и Татьяна Литвинова.
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Судя по фото, которые девушки выложили в Instagram, вечеринка была в розовых цветах с зажигательными танцами и тортом.
Для своего девичника Мика выбрала пышное розовое платье, которое скрывало ее фигуру. Поэтому многие фанаты певицы предположили, что Ньютон ждет первенца. Пока интересное положение певица не комментировала.
Мика Ньютон с Крисом Сааведром
Кто такая Мика Ньютон?Украинская певица, настоящее имя которой Оксана Грицай. В 2011 году с песней "Angel" представляла Украину на "Евровидении-2011". Тогда Мика заняла 4 место.
После "Евровидения" девушка переехала в Калифорнию.