Мика Ньютон вернулась в Украину и отгуляла девичник: фото

Украинская певица Мика Ньютон, которая в 2017 году объявила о помолвке с американцем Крисом Сааведром, отгуляла девичник в Киеве.

Недавно артистка прилетела в Украину, где праздник для нее устроили давние подруги – дочери депутата Андрея Деркача Ксения Деркач и Татьяна Литвинова.

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Судя по фото, которые девушки выложили в Instagram, вечеринка была в розовых цветах с зажигательными танцами и тортом.

Допис, поширений Tanya Terehova (@terehovat) 28 Сер 2018 р. о 10:18 PDT

Допис, поширений Katya (@katya_lava) 28 Сер 2018 р. о 12:48 PDT

Допис, поширений Katya (@katya_lava) 28 Сер 2018 р. о 12:21 PDT

Для своего девичника Мика выбрала пышное розовое платье, которое скрывало ее фигуру. Поэтому многие фанаты певицы предположили, что Ньютон ждет первенца. Пока интересное положение певица не комментировала.

Мика Ньютон с Крисом Сааведром

Кто такая Мика Ньютон?Украинская певица, настоящее имя которой Оксана Грицай. В 2011 году с песней "Angel" представляла Украину на "Евровидении-2011". Тогда Мика заняла 4 место.



После "Евровидения" девушка переехала в Калифорнию.