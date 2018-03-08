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Миколаївські пристрасті: як старі сили міста взяли реванш у боротьбі за місце голови

Политическая кухня 18:00, 8 марта 262 Читати новину українською

Мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного у причетності до корупції, не зміг відсторонити від посади навіть суд. А от для того, щоб зняти мера Миколаєва Олександра Сєнкєвича достатньо було голосування міської ради у минулому році.

У 2015 році я висвітлювала вибори міського голови Миколаєва. Тоді у цьому місті відбулася сенсація і переміг молодий кандидат від "Самопомочі". Нова людина у владі. До цього виборчий ландшафт міста виглядав доволі одноманітно. Наприклад, на виборах 2010 року 2/3 голосів у міськраді отримала "Партія регіонів". Колишній мер Миколаєва Володимир Чайка, який був керівником міста 13 років, теж на якомусь етапі долучився до регіоналів, але у 2013 році він помер.

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Після революції, у колишніх регіоналів не було сильної кандидатури. Конкуренцію представнику "Самопомочі" склав Ігор Дятлов з "Опозиційного блоку", якого відкрито підтримував олігарх Вадим Новінський. Сєнкевич переміг колишнього регіонала. Я добре пам’ятаю атмосферу, яка панувала у місті у 2015 році. Величезні надії і сподівання на зміни. Нещодавно, я знову їздила у Миколаїв, і нічого від цих сподівань не залишилось. На це є кілька причин.

У Миколаєві кажуть, що багато претензій є і до нового мера. Він нібито відштовхнув від себе колишніх соратників, не мав управлінського досвіду керування містом і тому наробив багато помилок, також пішов на перемовини із "Опозиційним блоком", у результаті чого їхній представник навіть став заступником мера. Тим не менше, Сєнкевича обрали виборці. І якби, мер їх повністю розчарував, на наступних виборах, вони змогли б обрати іншого кандидата.

Нагадаю, що президент Віктор Ющенко на виборах 2010 року отримав менше 6% голосів. Українська політика знає вже приклади великих надій і розчарувань.

Але у Миколаєві, за виборців, рішення прийняла міська рада. "Опозиційний блок" там має сильні позиції – 26 депутатів з 54. Разом з "Опозиційним блоком" там виступає і "Блок Петра Порошенка", а також "Наш край". Вони і відправили мера Миколаєва у відставку. Офіційний Київ його не підтримував, тому це було зробити не складно.

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Хто ж був головним режисером відставки? Формально ініціативу запропонував місцевий депутат від "Самопомочі" Сергій Ісаков. Але у Миколаєві найчастіше називають інше прізвище, а саме народного депутата БПП Давіда Макар’яна. Він був присутній у сесійній залі, коли миколаївські депутати у жовтні минулого року знімали мера з посади.


Народний депутат БПП Давід Макар’ян

Називають також прізвище голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка. Але сам він каже, що навпаки виступає за найскоріше призначення нових виборів мера. Рішення про це має ухвалити Верховна Рада. Зараз обов’язки мера виконує секретар міськради Тетяна Казакова, теж представниця БПП. Вона запропонувала посади заступників представникам "Нашого края", а також Олександру Садикову, хорошому знайомому Вадима Новінського. Про миколаївського губернатора теж варто сказати ще кілька слів.

Він без упину дає приводи всій країні для жартів – то одяг у нього схожий на одяг голови чеченської республіки Рамзана Кадирова, то він читає вірш антиукраїнської поетеси, то з’являється із синцями на відкритті ялинки. Він також запропонував реалізувати амбіційний проект для Миколаєвщини – будівництво аеропорту.

Але у Києві, у адвокатів родин Небесної сотні і громадських активістів, до нього інші запитання. Савченко приятелював з Юрієм Крисіним, організатором тітушок під час Майдану. Та жодних коментарів з приводу Крисіна, Савченко не дає. Але повернемось до Миколаєва.


Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко

Ще одну посаду там нещодавно отримав Юрій Гранатуров, представник "Нашого края" і екс-регіонал. Він програв Сенкевичу на виборах у 1 турі у 2015 році, але зараз виграв конкурс на посаду керівника апарату Миколаївської обласної державної адміністрації. Тобто став соратником Савченка. Простіше кажучи, у Миколаєві відбувся реванш старих сил. І це насправді сумно, після перемоги у 2015 році.

Зараз найвищі посади в місті, і в області займають представники БПП. Але соцопитування показують, що рейтинги підтримки соратників президента, та й самого президента, там дуже малі. На перших місцях у регіоні – партія "За життя" Вадима Рабіновича і "Опозиційний блок".

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Усунувши мера з посади, можливо на якийсь час, вдалося отримати усі важелі управління. У виборчій перспективі, для команди президента, це зовсім не виграшний варіант. Подивимось, що буде у Миколаєві далі, але визначатися із тим, хто буде мером міста, мають миколаївські виборці, а не депутати.

Автор: Кристина Бердинских
Теги: Новости политики Новости Украины Оппозиционный блок Новости Николаева Видеоблоги Самопомич Политическая кухня
Источник: 24 Канал
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