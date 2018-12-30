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      Миколенко на посвящении в сборной Украины хотел петь русскую песню вместо "Червоної рути"

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      Миколенко хотел исполнить песню российской группы "Звери"
      Миколенко хотел исполнить песню российской группы "Звери" / Footboom.com

      Футболист киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, что на традиционном посвящении в сборной Украины хотел исполнить песню российской группы "Звери". Однако игрок "Карпат" Марьян Швед выбрал "Червону руту".

      "Я хотел петь "Районы-кварталы". Я ее наизусть знаю. Борячук пел с Сергеем Болбатом, а я со Шведом. Не мог пойти один петь. Марьян пообещал, что песня будет на украинском языке. "Червона рута" оказалась хорошим вариантом для выполнения", – рассказал Миколенко.

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      Футболист рассказал, что они недолго тренировались с Марьяном Шведом.

      "Мы приехали на ужин и договорились спеть "Червону руту". Я эту песню знаю. Наши фаны ее поют на трибунах", – добавил футболист.

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      Теги: Футбол Спорт Динамо Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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