Украина хочет выйти на рынок ЕС. Правительство находится в постоянном диалоге с Европарламентом

Украина впервые достигла тех показателей торговли, которые были до начала военной и торговой агрессии России.

Об этом вчера в Брюсселе заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Количество украинских компаний, экспортирующих в ЕС, выросло вдвое с начала действия УВЗСТ. Важно то, что компании также переориентируются с российского рынка на рынок ЕС и рынки третьих стран – Африка, Ближний Восток, США и Канада", – отметила она.

Торговый представитель сообщила, что Правительство находится в постоянном диалоге с Европарламентом об увеличении доступа украинских компаний на рынок ЕС. Однако, по ее мнению, протекционистские настроения, которые сейчас царят в международной торговле, препятствуют, в том числе, дальнейшей интеграции Украины с ЕС. Как пример она привела недавнее решение Еврокомиссии отвергнуть предложенные экспортерами горячекатаного проката обязательства неприменения антидемпинговых пошлин.

К Украине было применено такое же решение, как и к другим странам, которые не имеют ЗСТ с ЕС. Положения ст. 50 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает предоставление преимущества ценовым обязательствам. Поэтому украинская сторона разочарована таким решением и сейчас совместно с национальной индустрией подробно это анализирует. Правительство не прекращает диалог с Еврокомиссией для обеспечения доступа украинской продукции на рынок ЕС и выполнения Соглашения об ассоциации,

– сообщила Наталья Микольская.

"Важно вести постоянный диалог, потому что вопрос пересмотра Соглашения, увеличение квот и их отмена, пересмотр определенных исключений из Соглашения, относится к компетенции Европарламента. Мы также доносим важный месседж до европейских партнеров: украинские товары и услуги нужны европейскому потребителю, потому что имеют высокое качество, конкурентоспособную цену и изготовлены с индивидуальным подходом", – прокомментировала Торговый представитель Украины.

По ее словам, Соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС способствует привлечению инвестиций в экономику Украины. Кроме того, благодаря УВЗСТ с ЕС украинский бизнес является участником цепей добавленной стоимости на европейском рынке.

Напомним, за 2017 г. экспорт товаров и услуг из Украины в ЕС увеличился на 26,7% (или на 4,2 млрд долл.) и составил 20 млрд долл. В прошлом году больше всего выросли поставки из Украины в ЕС: руды и концентратов железных – на $563,2 млн, кукурузы – на $395 млн, семена рапса – на $356,1 млн, подсолнечного масла – на $256,3 млн, ферросплавов – на $240,6 млн, проводов изолированных – на $230,5 млн, полуфабрикатов из стали – на $227 млн. На Евросоюз приходится 40,4% внешнеторгового оборота товаров и услуг Украины.