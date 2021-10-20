Патрульные составили протокол на водителя микроавтобуса за нарушение ПДД. Авария произошла днем 19 октября. В полиции еще не опубликовали официальную информацию о ДТП.

Обратите внимание В Харькове водитель легковушки влетел в карету скорой

Лишь незначительные повреждения на авто

Авария произошла в Индустриальном районе. В СМИ говорят, что информацию об аварии им подтвердила полиция. ДТП произошло на Московском проспекте, 297.

Водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и врезался в скорую помощь Peugeot. В результате ДТП никто не пострадал. Прибывшие на место аварии полицейские составили в отношении водителя микроавтобуса административный протокол по статье 124 "нарушение правил дорожного движения".

На фото видно, что машины повредились несильно. На скорой есть незначительные повреждения на дверце, а в микроавтобусе поврежден бампер.

ДТП за участю швидкої 19 жовтня 2021 Харків
В Харькове микроавтобус врезался в скорую / Фото Патрульной полиции Харьковщины

Последние ДТП со скорой в Украине

  • В Днепропетровской области 16 октября скорая столкнулась с маршруткой. В результате ДТП автобус вылетел в кювет и перевернулся набок. Во время аварии пострадали 6 человек. По предварительной информации, у пострадавших легкие ушибы.
  • 28 сентября в Киеве легковушка Hyundai влетела в авто скорой. В результате аварии никто не пострадал. Однако в результате столкновения на дороге образовалась большая пробка.
  • В Житомире 11 сентября в ДТП попала скорая и легковушка. В результате столкновения погиб человек, которого везли в больницу.