Патрульные составили протокол на водителя микроавтобуса за нарушение ПДД. Авария произошла днем 19 октября. В полиции еще не опубликовали официальную информацию о ДТП.

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Лишь незначительные повреждения на авто

Авария произошла в Индустриальном районе. В СМИ говорят, что информацию об аварии им подтвердила полиция. ДТП произошло на Московском проспекте, 297.

Водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и врезался в скорую помощь Peugeot. В результате ДТП никто не пострадал. Прибывшие на место аварии полицейские составили в отношении водителя микроавтобуса административный протокол по статье 124 "нарушение правил дорожного движения".

На фото видно, что машины повредились несильно. На скорой есть незначительные повреждения на дверце, а в микроавтобусе поврежден бампер.



В Харькове микроавтобус врезался в скорую / Фото Патрульной полиции Харьковщины

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