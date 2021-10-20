Микроавтобус влетел в карету скорой в Харькове: фото с места ДТП
Источник:Newsroom
На Московском проспекте в Харькове ГАЗ врезался в рабочее авто скорой помощи. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На месте работала патрульная полиция.
Патрульные составили протокол на водителя микроавтобуса за нарушение ПДД. Авария произошла днем 19 октября. В полиции еще не опубликовали официальную информацию о ДТП.
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Лишь незначительные повреждения на авто
Авария произошла в Индустриальном районе. В СМИ говорят, что информацию об аварии им подтвердила полиция. ДТП произошло на Московском проспекте, 297.
Водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и врезался в скорую помощь Peugeot. В результате ДТП никто не пострадал. Прибывшие на место аварии полицейские составили в отношении водителя микроавтобуса административный протокол по статье 124 "нарушение правил дорожного движения".
На фото видно, что машины повредились несильно. На скорой есть незначительные повреждения на дверце, а в микроавтобусе поврежден бампер.
В Харькове микроавтобус врезался в скорую / Фото Патрульной полиции Харьковщины
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