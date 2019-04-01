Микроавтобус провалился под асфальт посреди дороги в Киеве: фото и видео
Микроавтобус Volkswagen провалился под асфальт 1 апреля в Киеве на Демеевской площади. В глубокую яму привалилась передняя часть авто.
В результате инцидента не пострадали ни водитель авто, ни очевидцы аварии. Водителю удалось самостоятельно выйти из авто.
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Передняя часть авто застряла в яме//Фото: Информатор
Водитель утверждает, что его транспорт не был перегружен. Авто ехало в направлении проспекта Лобановского и внезапно провалилось под асфальт.
Правоохранители выясняют все детали происшествия, на месте работают спасатели.
Место происшествия оградили, поэтому проехать можно только по одной полосе. На Демеевской площади в направлении проспекта Лобановского образовался затор. Патрульные призывают водителей найти пути объезда этой дороги.
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Водитель провалившегося в Киеве авто отказался от помощи медиков//Фото: Информатор
Задняя часть авто оказалась в воздухе из-за того, что передняя провалилась в яму//Фото: Информатор