18:40
1 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Микроавтобус провалился под асфальт посреди дороги в Киеве: фото и видео

      46 Читати новину українською
      Авто провалилось под асфальт в Киеве и это сняли на фото
      Авто провалилось под асфальт в Киеве и это сняли на фото / Kiev.informator.ua

      Микроавтобус Volkswagen провалился под асфальт 1 апреля в Киеве на Демеевской площади. В глубокую яму привалилась передняя часть авто.

      В результате инцидента не пострадали ни водитель авто, ни очевидцы аварии. Водителю удалось самостоятельно выйти из авто.

      Смотрите также: В Киеве троллейбус частично провалился под асфальт: фото и видео

      Провалився асфальт авто Київ ДТП
      Передняя часть авто застряла в яме//Фото: Информатор

      Водитель утверждает, что его транспорт не был перегружен. Авто ехало в направлении проспекта Лобановского и внезапно провалилось под асфальт.

      Правоохранители выясняют все детали происшествия, на месте работают спасатели.

      Место происшествия оградили, поэтому проехать можно только по одной полосе. На Демеевской площади в направлении проспекта Лобановского образовался затор. Патрульные призывают водителей найти пути объезда этой дороги.

      ГДЕ ЕЩЕ В КИЕВЕ ТРАНСПОРТ ПРОВАЛИВАЛСЯ ПОД АСФАЛЬТ:​

      ДТП Київ авто провалилось під асфальт
      Водитель провалившегося в Киеве авто отказался от помощи медиков//Фото: Информатор

      Авто провал асфальт Київ аварії ДТП
      Задняя часть авто оказалась в воздухе из-за того, что передняя провалилась в яму//Фото: Информатор

       

      blog_ava
      Как прошли президентские выборы-2019: главное
      сегодня
      102661
      Теги: Новости Украины Авто Аварии и ДТП Новости Киева
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Феномен Смешко: за кого неожиданно проголосовали 6% украинцев
      сегодня , 18:01 Феномен Смешко: за кого неожиданно проголосовали 6% украинцев
      Євгенія Мазур 860
      Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      ОПРОС
      31 марта , 20:42 Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      3838
      Второй тур выборов президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня , 17:46 Второй тур выборов президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 38865
      Виборчий післясмак та ймовірні майбутні сценарії для України
      сегодня , 17:00 Виборчий післясмак та ймовірні майбутні сценарії для України
      Анастасія Кримова 3593
      Зеленский – это Кучма, Ющенко и Порошенко-2019
      сегодня , 16:50 Зеленский – это Кучма, Ющенко и Порошенко-2019
      Блог Медіа 3083
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       сегодня , 14:44
      Возле ЦИК молодые люди с бранью и потасовкой прогнали журналиста "Дождя": видео 18+
       сегодня , 01:18
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Спрос на подержанные авто в Украине вырос на 86%
       7 сентября 2018 , 10:56
      Новые законы о растаможке хотят "законсервировать"
       4 декабря 2018 , 16:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук