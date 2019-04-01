Микроавтобус провалился под асфальт посреди дороги в Киеве: фото и видео

Микроавтобус Volkswagen провалился под асфальт 1 апреля в Киеве на Демеевской площади. В глубокую яму привалилась передняя часть авто.

В результате инцидента не пострадали ни водитель авто, ни очевидцы аварии. Водителю удалось самостоятельно выйти из авто.

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Передняя часть авто застряла в яме//Фото: Информатор

Водитель утверждает, что его транспорт не был перегружен. Авто ехало в направлении проспекта Лобановского и внезапно провалилось под асфальт.

Правоохранители выясняют все детали происшествия, на месте работают спасатели.

Место происшествия оградили, поэтому проехать можно только по одной полосе. На Демеевской площади в направлении проспекта Лобановского образовался затор. Патрульные призывают водителей найти пути объезда этой дороги.



Водитель провалившегося в Киеве авто отказался от помощи медиков//Фото: Информатор