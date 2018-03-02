Микроавтобус с детьми столкнулся с рейсовым автобусом в Киеве: много пострадавших
Утром 2 марта в Киеве на Житомирский трассе вблизи поворота на село Чайки произошла страшная авария с участием детей.
Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
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"ДТП с пострадавшими произошло в Киеве на Житомирской трассе – поворот на Чайки. "Спринтер" с детьми на развороте врезался в рейсовый автобус", – говорится в заметке.
Добавим, что на месте работало несколько машин скорой помощи.
Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Напомним, недавно во Львове водитель насмерть сбил ребенка на санках и скрылся с места аварии. Впоследствии выяснилось, что ребенок выехал на проезжую часть.
Источник: 24 Канал
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