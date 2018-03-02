Микроавтобус с детьми столкнулся с рейсовым автобусом в Киеве: много пострадавших

Утром 2 марта в Киеве на Житомирский трассе вблизи поворота на село Чайки произошла страшная авария с участием детей.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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"ДТП с пострадавшими произошло в Киеве на Житомирской трассе – поворот на Чайки. "Спринтер" с детьми на развороте врезался в рейсовый автобус", – говорится в заметке.

Добавим, что на месте работало несколько машин скорой помощи.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, недавно во Львове водитель насмерть сбил ребенка на санках и скрылся с места аварии. Впоследствии выяснилось, что ребенок выехал на проезжую часть.