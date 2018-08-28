Микроавтобус с отдыхающими попал в ДТП в Одесской области: среди пострадавших есть дети

Микроавтобус по дороге к морю столкнулся с грузовиком возле села Грибовка Овидиопольского района Одесской области, в результате чего были госпитализированы 11 человек, среди них трое детей.

Об этом сообщает Главное управление нацполиции в Одесской области.

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Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Мерседес Спринтер" на повороте дороги не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем "Фольксваген Транспортер". В результате ДТП микроавтобус опрокинулся на бок,

– говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что ДТП произошло около 8 часов утра 28 августа.



На Одесчине автобус столкнулся с грузовиком

По их словам, автомобиль "Мерседес" перевозил пассажиров из Кривого Рога Днепропетровской области в Затоку Одесской области на отдых. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.

Видео комментария советника начальника Нацполиции Одесской области Руслана Форостяка

Напомним, в воскресенье, 26 августа, в Кривом Роге автомобиль ВАЗ-21099 насмерть сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Полиция объявила в городе план "Перехват".