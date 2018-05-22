Мила Кунис очаровала новой прической на красной дорожке: фото

В сети активно обсуждают новую прическу голливудской актрисы украинского происхождения Милы Кунис. Звезда в новом имидже появилась на красной дорожке Billboard Music Awards 2018.

Стилисты Кунис – Chad Wood, сделали актрисе стильный хохолок и слегка подкрутили волосы. Небольшие изменения во внешности звезды сразу заметили гости музыкальной премии. Некоторые пользователи соцсетей даже заподозрили, что актриса надела парик, но, скорее всего, это лишь выдумки.

Читайте также: Billboard Music Awards 2018: самые яркие кадры из шоу



Мила Кунис сменила имидж на Billboard Music Awards 2018

Актриса Мила также примерила стильную черную юбку с металлическими вставками и черную водолазку. Светский выход Кунис завершила черными туфлями и выраженными "smoky eyes" в макияже. Стоит добавить, что киноактриса выглядела просто замечательно, только в паре ей не хватало харизматичного мужа Эштона Кутчера.