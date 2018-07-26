Мила Кунис поразила худобой и осунувшимся видом на красной дорожке

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис посетила допремьерный показ фильма "Шпион, который меня бросил", где и дала очередной повод для слухов о возможной анорексии или иной болезни певицы.

Мила Кунис, которая всегда имела отличные стройные формы и пикантный вид, уже не впервые удивляет своих фанатов чрезмерной худобой. Красное прозрачное платье со шлейфом, в котором Мила пришла на событие, еще раз подчеркнуло ее очень худое тело, – откровенное декольте продемонстрировало худую и несколько обвисшую грудь, а острые колени и скулы заметно "бросались в глаза".

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Мила Кунис

Фанаты киноактрисы снова заподозрили ее в пищевом расстройстве или нервном истощении, однако сама Кунис изменений в своей фигуре никак не комментирует.

Допис, поширений Mariel Haenn (@marielhaenn) 26 Лип 2018 р. о 6:31 PDT

Напомним, что несколько дней назад Мила Кунис в интервью рассказала о болезненном разводе со звездой фильма "Один дома" Маколеем Калкином, а также о первой реакции ее мамы на новость об отношениях с Эштоном Катчером.