14:49
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
17°C 6°C
  • суббота
    11°C 4°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Мила Кунис приревновала Эштона Катчера из-за сексуальных сцен, – СМИ

116 Читати новину українською
Мила Кунис приревновала Эштона Катчера
Мила Кунис приревновала Эштона Катчера / Фото из открытых источников

В СМИ появилась информация, что актриса Мила Кунис хочет, чтобы ее муж актер Эштон Катчер прекратил сниматься в сериале "Ранчо" из-за большого количества сексуальных сцен, в которых он должен сыграть.

Эштон Катчер сейчас снимается в новом сезоне сериала "Ранчо" на Netflix, и его коллега по съемочной площадке Элиша Катберт, которая играет его бывшую девушку, стала яблоком раздора в семье актеров, говорится в издании RadarOnline.

Читайте также: Актриса Мила Кунис очаровала нежными фотографиями с сыном

Несмотря на то, что Эштон и Элиша работают вместе с 2016 года, Мила против того, чтобы ее муж снимался в интимных сценах, сообщает изданию инсайдер, приближенный к паре.

"Эштон любит работать с Элишей, и думал, что у них опять будет много сексуальных сцен. Но Мила не смогла допустить такого развития событий", – добавил инсайдер.

Кунис также не принимает во внимание тот факт, что Элиша замужем за канадским хоккеистом Дионом Фанефой, и тоже хотела отказаться от этой роли.

Кстати, это уже не первый случай ревности со стороны Милы. Она видит угрозу для своего мужа в лице бывшей жены Эштона, актрисы Деми Мур.

"Эштон всегда обожал Деми за то, как она прекрасно выглядит, что всегда волновало Милу", – признался инсайдер.

Напомним, Эштон Катчер и Мила Кунис поженились в 2015 году. Сегодня супруги воспитывают трехлетнюю дочь и годовалого сына.

Теги: Кино LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 14:03 "Дефицитные" вакцины от бешенства: кто прячет и где их искать
Яніна Ткачук 61
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
сегодня, 13:00 Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
Олена Булан 36668
Германия: еще друг или уже нет?
сегодня, 12:01 Германия: еще друг или уже нет?
Наталія Лебідь 419
Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
сегодня, 09:00 Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
Олена Булан 2618
Чому
сегодня, 08:41 Чому "не прижилися" НАЗК, САП та інші: як нас зневірюють
Андрій Вігірінський 1024
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук