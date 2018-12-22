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      Кьеза прекрасным голом помог "Фиорентине" победить "Милан": видео гола

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      Милан – Фиорентина: видео голов, обзор матча
      Милан – Фиорентина видео голов / NapoliToday

      "Фиорентина" на выезде сумела нанести четвертое поражение "Милану". Гостям из Флоренции хватило всего одного гола, чтобы положить на лопатки команду Дженнаро Гаттузо.

      Милан – Фиорентина 0:1
      Голы:       Кьеза, 73

      Перед матчем клубы в турнирной таблице разделяло 5 очков. "Милан" с 27 зачетными баллами располагался на 5 строчке, а "фиалки" с 22 очками были только десятыми. Что интересно, последний раз "Фиорентина" побеждала миланцев еще в 2015 году. А последняя победа на выезде датирована вообще 2013 годом. Таким образом, фаворитом противостояния был именно клуб из столицы моды.

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      Именно "Милан" в первом тайме получил несколько прекрасных моментов, чтобы открыть счет. В частности, больше всего голкипера "Фиорентины" беспокоил Чалханоглу, который несколько раз пробивал по воротам гостей. Однако Альбан Лафтон сегодня был настроен сохранить свои ворота нетронутыми. Отличный сейв удался вратарю в середине первого тайма. Защитник "красно-черных" Рикардо Родригес мощно пробивал в угол, и Лафтон продемонстрировал чудеса реакции. Также голкиперу помогали защитники. В одном из моментов Миленкович выбил мяч с линии ворот после удара Игуаина.

      Во втором тайме характер матча не изменился. "Милан" продолжал давить на "Фиорентину". Гости же построили свою игру на контратаках. За вторую половину матча подопечные Гаттузо шесть раз пробивали по воротам Лафтона и четыре удара были в створ. Однако вратарь "фиалок" все-таки сумел отстоять на ноль, что не скажешь о его коллеге Джанлуиджи Доннаруме. Единственный удар в створ ворот молодого голкипера завершился голом. Талантливый 21-летний итальянец Федерико Кьеза с дальней дистанции попал в угол ворот. Доннаруме не удалось выручить партнеров – 0:1.

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      Именно со счетом 0:1 и завершился матч. Таким образом "Фиорентина" набрала 25 очков и теперь отстает от "Милана" только на два пункта. "Россонери" продолжают удерживать 5 строчку, однако "Сампдория" благодаря победе в матче с "Эмполи" приблизилась вплотную – 26 очков в активе генуэзцев.

      Видеообзор матча Милан - Фиорентина

       

       

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      Теги: Футбол Спорт ФК Милан
      Источник: 24 Канал
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