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      Милан – Ювентус: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

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      Милан – Ювентус прогноз букмекеров
      Милан – Ювентус прогноз букмекеров

      В воскресенье, 11 ноября, состоится одно из главных противостояний в чемпионате Италии – "Милан" примет "Ювентус". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этой встрече. А также смогут ли главные голеадоры команды – Роналду и Игуаин – забить в этом матче.

      "Ювентус" сейчас лидер чемпионата Италии. Команда За 11 матчей лишь в одной игре не победила, сыграв вничью с "Дженоа" на собственном поле. Однако в Лиге чемпионов туринцы неожиданно уступили "Манчестер Юнайтед". В этом матче "Ювентусу" не помог супергол Роналду, ведь команда дважды пропустила в концовке встречи.

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      "Милан" же предыдущий матч сыграл в Лиге Европы против испанского "Бетиса". Игра закончилась в ничью 1:1. При этом "россо-нери" не удалось взять реванш за поражение в домашнем матче. Относительно чемпионата Италии, то там команда пока на четвертой позиции, с отставанием в десять очков от лидера.

      Поэтому именно "Ювентус" является фаворитом этого матча. William Hill оценили шансы на победу "Старой сеньоры" в 1,83. На победу хозяев "Сан-Сиро" коэффициент 4,60. Более вероятна ничья в матче – 3,50.

      В PariMatch эксперты победу "Милана" оценили коэффициентом 5,00. На "Ювентус" они выставили коэффициент 1,81. Ничья – 3,55.

      Относительно забитых голов, то ставка на то, что Роналду забьет в этом матче – 1,97. Гол Игуаина в ворота своей бывшей команды – 3,70. Для примера, еще двое игроков "Юве" имеют лучший или такой же коэффициент на то, что они забьют гол – 3,05 у Дибали и 3,70 у Манджукича.

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      Наибольший коэффициент на победу "Милана" выставили в "Фаворит спорт" – 5,25. Победа "Ювентуса" – 1,77. На то, что матч закончится в ничью – 3,55.

      Marathon bet на победу "Милана" принимает с коэффициентом 5,20. На победу гостей – 1,81. На ничью – 3,56.

      Напомним, матч "Милан" – "Ювентус" состоится в воскресенье, 11 ноября. Начало матча в 21:30. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала.

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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