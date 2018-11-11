В воскресенье, 11 ноября, состоится одно из главных противостояний в чемпионате Италии – "Милан" примет "Ювентус". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этой встрече. А также смогут ли главные голеадоры команды – Роналду и Игуаин – забить в этом матче.

"Ювентус" сейчас лидер чемпионата Италии. Команда За 11 матчей лишь в одной игре не победила, сыграв вничью с "Дженоа" на собственном поле. Однако в Лиге чемпионов туринцы неожиданно уступили "Манчестер Юнайтед". В этом матче "Ювентусу" не помог супергол Роналду, ведь команда дважды пропустила в концовке встречи.

Читайте также: Гол Роналду признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе: видео

"Милан" же предыдущий матч сыграл в Лиге Европы против испанского "Бетиса". Игра закончилась в ничью 1:1. При этом "россо-нери" не удалось взять реванш за поражение в домашнем матче. Относительно чемпионата Италии, то там команда пока на четвертой позиции, с отставанием в десять очков от лидера.

Поэтому именно "Ювентус" является фаворитом этого матча. William Hill оценили шансы на победу "Старой сеньоры" в 1,83. На победу хозяев "Сан-Сиро" коэффициент 4,60. Более вероятна ничья в матче – 3,50.

В PariMatch эксперты победу "Милана" оценили коэффициентом 5,00. На "Ювентус" они выставили коэффициент 1,81. Ничья – 3,55.

Относительно забитых голов, то ставка на то, что Роналду забьет в этом матче – 1,97. Гол Игуаина в ворота своей бывшей команды – 3,70. Для примера, еще двое игроков "Юве" имеют лучший или такой же коэффициент на то, что они забьют гол – 3,05 у Дибали и 3,70 у Манджукича.

Читайте также: Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

Наибольший коэффициент на победу "Милана" выставили в "Фаворит спорт" – 5,25. Победа "Ювентуса" – 1,77. На то, что матч закончится в ничью – 3,55.

Marathon bet на победу "Милана" принимает с коэффициентом 5,20. На победу гостей – 1,81. На ничью – 3,56.

Напомним, матч "Милан" – "Ювентус" состоится в воскресенье, 11 ноября. Начало матча в 21:30. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала.