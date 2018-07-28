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Милевский может продолжить карьеру в Украине, хотя есть предложения из зарубежья

68 Читати новину українською
Артем Милевский
Артем Милевский

Агент украинского футболиста Артема Милевского Александр Панков рассказал, как проходят поиски нового клуба для ветерана.

Недавно Артем Милевский покинул "Динамо-Брест" и теперь занят поисками новой команды.

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Желающие – все из стран ближнего зарубежья. К тому же, есть два предложения из чемпионата Украины. Естественно, речь идет о командах Премьер-лиги. Но Артем уже много раз говорил, что кроме "Динамо" Киев ему трудно себя представить в другой украинской команде. Мы особо никуда не спешим. Все-таки в январе Милевскому исполнится 34 года, поэтому хочется заключить контракт минимум на полтора года. Для нас является приоритетным не максимально финансовая составляющая, а больше долгосрочность проекта,
– заявил Панков.

Артем Милевский в течение последнего года играл за "Динамо-Брест". В текущем сезоне форвард провел за клуб 21 матч, забил 5 голов и сделал 8 голевых передач. Лучшие годы карьеры форвард провел в киевском "Динамо", из которого со скандалом ушел в 2013 году.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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