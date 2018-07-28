Милевский может продолжить карьеру в Украине, хотя есть предложения из зарубежья

Агент украинского футболиста Артема Милевского Александр Панков рассказал, как проходят поиски нового клуба для ветерана.

Недавно Артем Милевский покинул "Динамо-Брест" и теперь занят поисками новой команды.

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Желающие – все из стран ближнего зарубежья. К тому же, есть два предложения из чемпионата Украины. Естественно, речь идет о командах Премьер-лиги. Но Артем уже много раз говорил, что кроме "Динамо" Киев ему трудно себя представить в другой украинской команде. Мы особо никуда не спешим. Все-таки в январе Милевскому исполнится 34 года, поэтому хочется заключить контракт минимум на полтора года. Для нас является приоритетным не максимально финансовая составляющая, а больше долгосрочность проекта,

– заявил Панков.

Артем Милевский в течение последнего года играл за "Динамо-Брест". В текущем сезоне форвард провел за клуб 21 матч, забил 5 голов и сделал 8 голевых передач. Лучшие годы карьеры форвард провел в киевском "Динамо", из которого со скандалом ушел в 2013 году.

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