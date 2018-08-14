Милевский может вернуться в брестское "Динамо"

"Динамо" Брест расторг контракт с Артемом Милевским посреди сезона из-за конфликта с главным тренером Алексеем Шпилевским.

Однако, Шпилевский недавно был уволен со своей должности, что открыло путь для возвращения Милевского в клуб.

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Об этом во время веб-конференции на Sport.ua рассказал Александр Алиев.

С Милевским часто общаемся. Я, кстати, не знал, что уволили тренера. Я два дня назад звонил Артему. Спросил, как дела, что происходит. Он сказал: "Пока ничего говорить не буду, но, может, вернусь обратно". Дай Бог, чтобы он вернулся, потому что в Бресте он показывал хороший футбол, был лидером команды. Сейчас Милевского там не хватает, – прокомментировал Алиев.

Напомним, что 33-летний Милевский играл за "Динамо" Брест с прошлого лета и в текущем сезоне провел за клуб 21 матч, забил 5 голов и сделал 8 голевых передач.

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