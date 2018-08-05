Милевский назвал причину разрыва контракта с "Динамо"

Украинский форвард Артем Милевский впервые прокомментировал уход из брестского "Динамо".

Клуб разорвал с ним соглашение посреди сезона, и сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.

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Причина разрыва с Брестом? Правду знают все игроки футбольного клуба "Динамо". Все знают правду. Можно спросить у любого человека, и тебе скажут, какая ситуация была, что тренер Шпилевский с первого дня пребывания в Бресте хотел меня забрать из команды. Чем то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то, – сказал Милевский.

Больше всего Артем разочарован тем, как клуб с ним распрощался. По его словам, со стороны руководства не было даже слов благодарности за проведенное время.

"Я не обижаюсь ни на кого. Просто должно быть уважение к работе, которую ты проделал. Пришел в команду, когда "Динамо" шло двенадцатым, и в итоге заняла четвертое, выиграл Суперкубок и Кубок в БАТЭ. Ну, элементарное человеческое уважение должно ведь быть. А так туда-сюда – до свидания. И тебе ни спасибо, ни пожалуйста. Это просто кошмар", – передает слова Милевского by.tribuna.com.

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