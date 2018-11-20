Милевский рассказал, где может продолжить карьеру в Украине

Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский не исключает, что когда-то будет играть за ФК "Минай", который выступает во Второй лиге Украины.

Об этом сам футболист сказал в интервью FootballHub, отвечая на вопрос, где он планирует завершать карьеру.

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В частности, Милевский заявил, что в случае возвращения в Украину планирует играть в Киеве. Однако не исключает, что окажется в "Минае".

Напомним, что сейчас Милевский выступает в чемпионате Венгрии за ФК "Кишварда".