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Милевский стал водителем автобуса, везущего "Динамо" к чемпионству: красноречивое видео

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"Динамо" из Бреста возлагает надежды на Милевского / dynamo.kiev.ua

Украинский нападающий и бывший игрок сборной Украины Артем Милевский, выступающий за "Динамо" из белорусского Бреста "снялся в клубном ролике, приуроченном к старту Чемпионата Беларуси по футболу. На кадрах футболист везет свою команду к итоговому первому месту в турнире.

Соответствующее видео появилось на Youtube-канале футбольного клуба с Запада Беларуси.

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На кадрах украинский спортсмен на некоторое время стал водителем автобуса, перевозящего команду, а его транспортное средство приняло участие в чемпионской гонке – другие автобусы окрашены в цвета лидеров белорусского футбола БАТЭ, "Шахтер" из Солигорска и минское "Динамо".

На последних секундах, идя наравне со всеми, Милевский совершил невероятный рывок, и в итоге его "Динамо" стало чемпионом внутреннего первенства.

Заметим, шо чемпионство футболисты из Бреста обеспечили себе лишь в ролике, поскольку в ЧБ-18 состоялся только один тур, в котором команда Милевского расписала сухую ничью (0: 0) из Солигорска "горняками", а в прошлом году "Динамо" (Брест) было четвертым (51 балл), отстав от первого БАТЭ аж на 17 очков (68 пунктов). На втором и третьем местах в прошлом разместились "Динамо" (Минск) (68) и "Шахтер" (Солигорск) (65) соответственно.

Милевский стал героем ролика от "Динамо" (Брест): видео

Теги: Новости Украины Новости Беларуси Новости спорта
Источник: 24 Канал
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