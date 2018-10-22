Милевский трогательно поддержал травмированного Ярмоленко: фото

Украинский нападающий венгерского "Кишварди" Артем Милевский поддержал травмированного Андрея Ярмоленко.

Футболист "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко надолго выбыл из-за травмы ахилла. Об этом стало известно после медобследования.

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"Терпения тебе и здоровья, мой друг", – подписал фото в Instagram Милевский, который играл с Ярмоленко в "Динамо".

Напомним, что Андрей Ярмоленко пропустит не только ближайшие матчи "Вест Хэма", но и игры за сборную Украины. В 2018 году Ярмоленко больше не сыграет.

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