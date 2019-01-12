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      Милевский в свой день рождения в очередной раз сменил клуб

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      Милевский перешел в Динамо Брест
      Милевский перешел в Динамо Брест / dynamo-brest.by

      Украинский нападающий Артем Милевский официально сменил клуб. Футболист покинул венгерскую команду "Кишварда" и подписал контракт с "Динамо" Брест.

      34-летний нападающий, который сегодня празднует свой день рождения, подписал контракт до конца 2020 года, сообщает официальный сайт брестского клуба.

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      Милевский уже выступал за "Динамо" в сезонах 2017-2018, провел за клуб 31 матч, забил 10 голов.

       

       

       

      Последним клубом Милевского был "Кишварда", за которую он сыграл 8 матчей, голов не забивал.

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      Теги: Футбол Спорт Трансферы
      Источник: 24 Канал
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