Милевский в свой день рождения в очередной раз сменил клуб
Украинский нападающий Артем Милевский официально сменил клуб. Футболист покинул венгерскую команду "Кишварда" и подписал контракт с "Динамо" Брест.
34-летний нападающий, который сегодня празднует свой день рождения, подписал контракт до конца 2020 года, сообщает официальный сайт брестского клуба.
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Милевский уже выступал за "Динамо" в сезонах 2017-2018, провел за клуб 31 матч, забил 10 голов.
Последним клубом Милевского был "Кишварда", за которую он сыграл 8 матчей, голов не забивал.
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Источник: 24 Канал
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