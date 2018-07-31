Милевским интересуются клубы из России, Беларуси и Бельгии

Экс-футболистом киевского "Динамо" и сборной Украины Артемом Милевским заинтересовались клубы из России, Беларуси и Бельгии.

Александр Панков, агент Артема Милевского, рассказал о вариантах продолжения карьеры для своего клиента.

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В последнее время в СМИ появлялись слухи о возможном переходе Артема в минское "Динамо", но пока нам не поступало ни одного официального предложения ни от БАТЭ, ни от минского "Динамо". Предложения, которые у нас были, актуальны и до сих пор. Сейчас Артемом заинтересовались еще два клуба: один из российской Премьер-лиги, другой - из чемпионата Бельгии. Пока просто рассматриваем эти варианты, – сказал он.

Напомним, что Артем Милевский в течение последнего года играл за "Динамо-Брест". В текущем сезоне форвард провел за клуб 21 матч, забил 5 голов и сделал 8 голевых передач. Лучшие годы карьеры форвард провел в киевском "Динамо", из которого со скандалом ушел в 2013 году.

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