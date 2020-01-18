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      Милитарный потенциал украинской армии от Global Firepоwer

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      Армия Украины по мнению Global Firepоwer 29-я в мире / theworldnews.net

      Честно говоря, с нетерпением ждал, когда начнут появляться разного рода рейтинги по итогам 2019 года, в которых будет отражаться милитарный потенциал тех или иных стран.

      И, что же, уважаемый и часто цитируемый портал Global Firepоwer представил свой рейтинг сильнейших армий в мире, в котором ВСУ оказались на 29 месте.

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      При этом, по мнению портала, украинская армия по ряду показателей занимает более высокие позиции. Например, танковый потенциал ВСУ 15-й в мире, по количеству ББМ Украина на 5-м месте, а возможности "богов войны" по категориям САУ, буксируемая ствольная артиллерия и РСЗО соответствуют 8, 9 и 9 местам.

      В свою очередь, потенциал ВС ВСУ соответствует 42-му месту в рейтинге, а флот 75-му.

      Примечательно, что в 2017-м году Украина занимала 30-е место в данном рейтинге, а в 2018-м поднялась на ступеньку выше. Будем надеяться, что 2020-й внесет разительные изменения в ВСУ и мы улучшим свои показатели в рейтинге Global Firepоwer.

      Хотя, отмечу, что подобного рода рейтинги, безусловно, не отражают всей полноты картины и скорее предназначены для обывательского круга, даже при напускной глубокой аналитической проработки потенциала каждой армии. Ведь насколько бы глубоко не прорабатывались вооруженные силы каждой из стран, не учитывается целый ряд факторов, куда серьезнее влияющих на обороноспособность государства, нежели количество танков и самолетов. Например, боевой опыт армии, моральный дух, социально-общественная обстановка, мировоззренческий и информационный фон в стране и т.д.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Вооруженные силы Украины рейтинги
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