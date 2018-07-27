"Миля, Миля": фанаты брестского "Динамо" призвали вернуть Милевского в клуб

Белорусские фанаты "Динамо-Брест" требуют вернуть в команду экс-игрока сборной Украины Артема Милевского.

Фанаты брестского "Динамо" во время матча квалификации Лиги Европы против "Атромитоса" (4:3) вывесили баннеры с призывом вернуть в команду украинского форварда Артема Милевского. На баннере изображены крысы, которые покидают брестский корабль.

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"Миля, Миля! Шпиля, верни игроков!" – именно такой баннер вывесили фанаты брестского "Динамо", информирует pressball.by.

Надпись адресована главному тренеру "Динамо" Алексею Шпилевскому, от которого болельщики требуют вернуть не только Милевского, а и еще одного футболиста – защитника Алексея Гавриловича.