Миллионы на страданиях детей: на Харьковщине годами простаивает аварийный детсад
Источник:24 канал
В городе Дергачи на Харьковщине в течение 6 лет ремонтируют детский сад. Пока сотни семей в ожидании дошкольного учреждения, двор детского сада зарастает сорняками, а внутри едва начатый ремонт.
Местные жители жалуются на то, что в других садах перебор детей. Бывают случаи, когда мало места, и 2 детские группы спят в одной комнате для сна.
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"Куда тратят деньги? Почему кроме крыши (аварийного детсада – 24 канал) ничего не сделано?" – сетуют дергачивцы.
Скандал с подрядчиком
Городской совет объявил тендер на капитальный ремонт садика еще в 2016 году на сумму 4 миллиона гривен. Подрядчик получил 6 миллионов гривен, а впоследствии потребовал больше.
Главная специалистка Дергачевского горсовета Ирина Попопова объяснила, что подрядчик не был согласен с тем, что необходимо объявлять дополнительный тендер.
Подрядчик не согласился с нами и обратился в суд для того, чтобы нас обязали заключить дополнительное соглашение на ту сумму, которая нужна для завершения работ,
– отметила Попопова.
Подозрение от прокуратуры
Судебная тяжба длилась почти 3 года. В это время ремонт поставили на паузу. На бумагах же картина иная. Мол, выполнили целый перечень работ.Обратите внимание! Из-за лживого ремонта и растраты 2 миллионов гривен прокуратура объявила подозрение руководителю предприятия, которое должно было закончить работы.
"Директор ООО сознательно внес ложные сведения в акт выполненных работ. Он смог получить на собственные счета примерно 2 миллиона гривен. На момент этой оплаты он не совершил тех работ, которые должен был выполнить", – рассказал представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.
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Местных чиновников тоже проверяют
О "распылении" миллионов Дергачевского садика еще в 2020 году написали расследователи Харьковского антикоррупционного центра. Именно после их публикации прокуратура начала проверки. Ответственность может угрожать и городским чиновникам.
Сейчас предоставляется юридическая оценка действиям должностных лиц, которые со своей стороны принимали эти работы. Они либо не убедились надлежащим образом, либо поступили по иным мотивам.
Жители в ожидании ремонта
В Дергачах примерно 18 тысяч жителей, где множество молодых семей. Ярослав, который живет неподалеку, хотел отдать сына именно в тот детский сад. Однако вынужден водить ребенка в другое заведение для дошкольников.
Как сделают, то, конечно, запишемся. У меня есть ребенок – 2,5 года,
– сказал житель.
Новый тендер на ремонт садика все же провели. Выбрали нового подрядчика. Однако теперь нет денег для завершения ремонта. Более того, стоимость работ и материалов возросла в разы, пока искали виновного в провале предыдущего ремонта.
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"Закупку объявили повторно. Выиграла фирма-подрядчик. С ней заключен договор на 2 года. Нужна сумма примерно 14 миллионов гривен", – отметила начальница финуправления Дергачевского горсовета Елена Христенко.
Найти деньги в Дергачевском горсовете планируют уже в 2022 году. Без финансов помещению так и стоять пустым.