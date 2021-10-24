Миллионы на страданиях детей: на Харьковщине годами простаивает аварийный детсад

В городе Дергачи на Харьковщине в течение 6 лет ремонтируют детский сад. Пока сотни семей в ожидании дошкольного учреждения, двор детского сада зарастает сорняками, а внутри едва начатый ремонт.

Местные жители жалуются на то, что в других садах перебор детей. Бывают случаи, когда мало места, и 2 детские группы спят в одной комнате для сна.

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"Куда тратят деньги? Почему кроме крыши (аварийного детсада – 24 канал) ничего не сделано?" – сетуют дергачивцы.

Скандал с подрядчиком

Городской совет объявил тендер на капитальный ремонт садика еще в 2016 году на сумму 4 миллиона гривен. Подрядчик получил 6 миллионов гривен, а впоследствии потребовал больше.

Главная специалистка Дергачевского горсовета Ирина Попопова объяснила, что подрядчик не был согласен с тем, что необходимо объявлять дополнительный тендер.

Подрядчик не согласился с нами и обратился в суд для того, чтобы нас обязали заключить дополнительное соглашение на ту сумму, которая нужна для завершения работ,

– отметила Попопова.

Подозрение от прокуратуры

Судебная тяжба длилась почти 3 года. В это время ремонт поставили на паузу. На бумагах же картина иная. Мол, выполнили целый перечень работ.

Из-за лживого ремонта и растраты 2 миллионов гривен прокуратура объявила подозрение руководителю предприятия, которое должно было закончить работы.

"Директор ООО сознательно внес ложные сведения в акт выполненных работ. Он смог получить на собственные счета примерно 2 миллиона гривен. На момент этой оплаты он не совершил тех работ, которые должен был выполнить", – рассказал представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

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Местных чиновников тоже проверяют

О "распылении" миллионов Дергачевского садика еще в 2020 году написали расследователи Харьковского антикоррупционного центра. Именно после их публикации прокуратура начала проверки. Ответственность может угрожать и городским чиновникам.

Сейчас предоставляется юридическая оценка действиям должностных лиц, которые со своей стороны принимали эти работы. Они либо не убедились надлежащим образом, либо поступили по иным мотивам. Дмитрий Чубенко Представитель прокуратуры Харьковщины

Жители в ожидании ремонта

В Дергачах примерно 18 тысяч жителей, где множество молодых семей. Ярослав, который живет неподалеку, хотел отдать сына именно в тот детский сад. Однако вынужден водить ребенка в другое заведение для дошкольников.

Как сделают, то, конечно, запишемся. У меня есть ребенок – 2,5 года,

– сказал житель.

Новый тендер на ремонт садика все же провели. Выбрали нового подрядчика. Однако теперь нет денег для завершения ремонта. Более того, стоимость работ и материалов возросла в разы, пока искали виновного в провале предыдущего ремонта.

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"Закупку объявили повторно. Выиграла фирма-подрядчик. С ней заключен договор на 2 года. Нужна сумма примерно 14 миллионов гривен", – отметила начальница финуправления Дергачевского горсовета Елена Христенко.

Найти деньги в Дергачевском горсовете планируют уже в 2022 году. Без финансов помещению так и стоять пустым.