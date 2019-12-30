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      Мільйони за публікацію: як Порошенко просував свої ідеї через фейкових політологів та блогерів

      Честная политика 177 Читати новину українською

      Петро Порошенко, будучи президентом, створив систему нападок на опонентів та самовихваляння за допомогою куплених журналістів, експертів та блогерів.

       Нові факти, які підтверджують створення Петром Порошенком так званої фабрики тролів та ботів, оприлюднила англомовна газета Kyiv Post.

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      Є всі підстави вважати, що Адміністрація Порошенка платила мільйони за публікацію замовних матеріалів у новинах, мала на утриманні кількох політологів та координувала атаки блогерів проти опонентів Порошенка у Facebook. Частково документи були знайдені у кабінеті, який раніше займав Володимир Горковенко, голова відділу зв'язків департаменту інформаційної політики адміністрації Петра Порошенка.
       
      Володимир Горковенко
      Володимир Горковенко
       
      Це ключова людина в адміністрації Порошенка. Він займався створенням потрібної йому інформаційної картинки.

      (Не)залежні експерти

      Горковенко був відповідальний за створення так званих "чорних" та "білих" списків спікерів – тобто негласних інструкцій телеканалам, які вказували, кого заборонено кликати на ефіри, щоб критика влади не лунала на всю країну. А хто, навпаки, має бути спікером на телеканалах, щоб транслювати потрібні Порошенку меседжі під виглядом незалежних експертів.

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      Документи, які оприлюднила Kyiv Post, є уривками з неофіційного медіа-плану адміністрації. Вони стосуються 2015-2016 років, хоча подібні практики  існували і в наступні роки. Їх зміст не залишає сумнівів – команда Порошенка буквально замовляла у засобів масової інформації, що писати, та яких політологів цитувати.

      Наприклад, у вересні 2015 року популярна газета "Аргументи і Факти" мала отримати 2 100 доларів за розміщення статті політолога Олександра Соколова "Как потерять Украину?". На питання про цей матеріал у редакції "АіФ" кореспонденту Kyiv Post відверто сказали, що "скоріше за все, він був замовним". При чому такого політолога, швидше за все, не існує в природі  його неможливо нагуглити.

      Одна з таблиць перелічує шість інших газет, які мали отримати гроші за розміщення матеріалів:
      • "Сільські вісті",
      • "Комсомольська правда",
      • "Україна молода",
      • "Газета По Українськи",
      • "Коментарі",
      • "Факти і коментарі",
      • "Сегодня". 
      У документах також зазначено, що 874 тисячі доларів готівкою мали бути виплачені семи радіостанціям під час місцевих виборів 2015 року за розміщення інформаційних повідомлень у випусках новин. Для порівняння, в тому ж бюджеті на звичайну рекламу на цих радіостанціях передбачено лише 277 тисяч доларів. Але навіть з цієї суми лише 48 тисяч мало бути перераховано на банківські рахунки радіостанцій, решта – до сплати готівкою.
       
      Тіньовий медіа-штаб
       
      Чорний інформаційний штаб Порошенка, створений на Банковій, мав просувати не тільки ідеї, але і конкретних осіб. Один з документів деталізує інформаційну кампанію, яка мала супроводжувати призначення Віталія Ковальчука представником президента в Кабміні у травні 2016 року. Відповідно до нього планувалося спочатку "злити" інформацію про призначення через лояльних політологів.
       
      Віталій Ковальчук

      Офіс Порошенка навіть готував тези для таких коментарів – Ковальчука треба було подати як реформатора, який посилить роботу уряду. Всі політологи, яким доручили цю роботу позитивно прокоментували призначення Ковальчука, а їхні коментарі відображали запропоновані адміністрацією тези. Цікаво, що окрім Ковальчука, тіньовий медіа-штаб Порошенка просував пов'язаний з Ковальчуком політичний проєкт "Наш край", який був створений з колишніх регіоналів.

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      Згідно з документами, команда Порошенка витратила 72,8 мільйона гривень на передвиборчу рекламу партії "Наш Край" на основних телеканалах. Але найбільш цинічний спосіб просування інтересів Порошенка полягав у купівлі лояльності людей, які під вивіскою патріотизму просували вигідні йому меседжі та атакували опонентів.
       
      Викрити цю інформацію допомогла політичний консультант Катерина Коваль  – вона координувала роботу десятків блогерів, які підтримували Порошенка у соціальних мережах.
       
      Катерина Коваль
      Катерина Коваль

      Сценарій був стандартний: спочатку вони знаходили перспективних лідерів громадської думки, потім розкручували їх через офіційні сторінки влади та навіть президента Порошенка, а потім вручали їм набори пропагандистських кліше для атаки на опонентів Порошенка.

      Розрахунок вартості розміщення інформаційних повідомлень
      Розрахунок вартості розміщення інформаційних повідомлень на радіо
       
      За словами викривачки, близко 20 найпопулярніших блогерів отримували плату за свої послуги вона могла становити півтори тисячі доларів на місяць. Також їм надавалася підтримка іншими шляхами – виданням їхніх книжок або оформленням на державну службу.

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      Першими від атак цих постраждали антикорупціонери, які викривали схеми Порошенка та його оточення. Зокрема, журналісти, які готували розслідування про панамські папери Порошенка. Зрештою, все таємне стало явним. Історія розставила на свої місця – пропаганда не допомогла Порошенку і він програв вибори.

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      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Видеоблоги Новости политики Новости Украины Деньги Журналисты Медиа СМИ Петр Порошенко Честная политика
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