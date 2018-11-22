Миллиард для Порошенко: создаст ли гарант свой персональный фонд за средства налогоплательщиков

Миллиард гривен на президентский фонд Петра Порошенко – такой пункт в Государственном бюджете на 2019 год обнаружили депутаты. Его в Верховной Раде должны рассмотреть и утвердить 22 ноября.

Об этом сообщила в прямом эфире корреспондент 24 канала.

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Во втором чтении доходы бюджета выросли на 18 миллиардов гривен. Интересным пунктом в его проекте есть "Фонд президента", на который планируют выделить один миллиард гривен.

Эти средства предусмотрены, чтобы "решить вопрос о расходах на поддержку образовательных и научных программ, на создание подключения интернета в сельских школах, приобретение школьных автобусов, строительство спортивных сооружений, а также проработать вопрос о введении механизма частичной компенсации населению расходов, связанных с повышением тарифов на газ, путем предоставления налоговых льгот".



Пояснительная записка из Государственного бюджета-2019

Для многих народных избранников такие действия выглядят как предвыборная кампания гаранта.

Представьте себе – за средства налогоплательщиков президент создает свой персональный фонд. Такого явного формирования кошелька президента Украины для привлечения избирателей я еще не видела,

– прокомментировала народный депутат Алена Бабак.

Бюджет с поправками должны рассмотреть на вечернем пленарном заседании. Начнут с изменений в Налоговый кодекс – это обязательная процедура перед принятием государственного бюджета Украины на 2019 год.

Нардепы также проголосовали за то, чтобы работать до последнего: пока не примут бюджет.