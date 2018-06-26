Миллиард евро для Украины : только одна страна ЕС проголосовала против

Совет ЕС утвердил программу макрофинансовой помощи Украине объемом в 1 миллиард евро. Против такого решения проголосовали только представители Венгрии.

Об этом сообщает пресс-служба совета ЕС в Twitter.

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Венгрия единственная из 28 стран ЕС, которая не поддержала решение о финпомощи во время голосования в Совете ЕС. Для выделения средств Украине единодушия не нужно было, достаточно было двух третей голосов.

#Ukraine Macrofinancial Assistance

TODAY @EUCouncil ADOPTED €1 billion of new loans to cover #Ukraine financing needs and support economic stabilisation and a programme of structural reforms. #GAC https://t.co/pxiMsgEYQB — EU Council Press (@EUCouncilPress) 26 червня 2018 р.

После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении финансовой помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.

Решение ЕС не открывает путь к немедленному получению макрофинансовой помощи . Это произойдет после выполнения условий, которые будут прописаны в меморандуме.