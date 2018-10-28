Миллиардер и владелец клуба "Лестер" погиб в результате падения вертолета после матча, – СМИ

Тайский миллиардер и владелец английского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета. Это произошло сразу после футбольного матча возле стадиона.

Напомним, вскоре после матча "Лестера" и "Вест Хэма" вертолет Augusta Westland AW-169, который принадлежал миллиардеру, взлетел из центра поля и практически сразу упал на стоянку возле стадиона. На месте падения возник огромный пожар. Спасателям пришлось более 20 минут тушить огонь.

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По данным BBC, миллиардер Вешай Шривадданапрабха погиб в этой катастрофе. Кто еще был с ним на борту вертолета кроме пилотов – пока неизвестно.

Сам момент взлета вертолета со стадиона после матча попал на видео в программе BT Sport.

Here's the Leicester City helicopter leaving the stadium after the game moments before it crashed in the club car park. Vid via BT Sport. #LUFC #LeicesterCity pic.twitter.com/lT1dS1pCEo — Tyrone J Francis (@TJFrancisLive) 27 жовтня 2018 р.

Место падения вертолета вблизи стадиона "Лестера" (фото: Getty Images)

Стоит отметить, что Вишай Шривадданапрабха владел состоянием в 4,9 миллиарда долларов. Главный его актив – сеть супермаркетов King Power в Великобритании. Сам он родом из Тайланда, но разбогатев на торговле, перебрался в Англию.

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В 2011 году он приобрел футбольный клуб "Лестер" за 50 миллионов долларов. В сезоне 2015-2016 "Лестер" стал чемпионом Англии.

Стоит отметить, что на матче "Лестера" миллиардер непременно прибывал на вертолете Augusta Westland AW-169, который стоит 3 миллиона долларов. Вертолет садился в центре поля. И с центра поля забирал владельца футбольного клуба после матча.

Вертолет Augusta Westland AW-169 всегда ожидал владельца "Лестера" в центре поля после матча

На этот раз вертолет тоже взлетел через полчаса после окончания игры с центра поля. Однако как только он поднялся в воздух, возникла техническая проблема (по предварительной версии, перестал работать задний винт), и вертолет рухнул на стоянку рядом со стадионом. К счастью, никто на земле не пострадал в результате падения, в отличие от пассажиров вертолета.

В самом футбольном клубе пока заявили, что всю информацию они передали полиции. Другие комментарии они предоставят позже.