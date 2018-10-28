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      Миллиардер и владелец клуба "Лестер" погиб в результате падения вертолета после матча, – СМИ

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      Вишай Шривадданапрабха
      Вишай Шривадданапрабха

      Тайский миллиардер и владелец английского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета. Это произошло сразу после футбольного матча возле стадиона.

      Напомним, вскоре после матча "Лестера" и "Вест Хэма" вертолет Augusta Westland AW-169, который принадлежал миллиардеру, взлетел из центра поля и практически сразу упал на стоянку возле стадиона. На месте падения возник огромный пожар. Спасателям пришлось более 20 минут тушить огонь.

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      По данным BBC, миллиардер Вешай Шривадданапрабха погиб в этой катастрофе. Кто еще был с ним на борту вертолета кроме пилотов – пока неизвестно.

      Сам момент взлета вертолета со стадиона после матча попал на видео в программе BT Sport.

      Место падения вертолета вблизи стадиона "Лестера" (фото: Getty Images)

      Стоит отметить, что Вишай Шривадданапрабха владел состоянием в 4,9 миллиарда долларов. Главный его актив – сеть супермаркетов King Power в Великобритании. Сам он родом из Тайланда, но разбогатев на торговле, перебрался в Англию.

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      В 2011 году он приобрел футбольный клуб "Лестер" за 50 миллионов долларов. В сезоне 2015-2016 "Лестер" стал чемпионом Англии.

      Стоит отметить, что на матче "Лестера" миллиардер непременно прибывал на вертолете Augusta Westland AW-169, который стоит 3 миллиона долларов. Вертолет садился в центре поля. И с центра поля забирал владельца футбольного клуба после матча.

      Вертолет Augusta Westland AW-169 всегда ожидал владельца "Лестера" в центре поля после матча

      На этот раз вертолет тоже взлетел через полчаса после окончания игры с центра поля. Однако как только он поднялся в воздух, возникла техническая проблема (по предварительной версии, перестал работать задний винт), и вертолет рухнул на стоянку рядом со стадионом. К счастью, никто на земле не пострадал в результате падения, в отличие от пассажиров вертолета.

      В самом футбольном клубе пока заявили, что всю информацию они передали полиции. Другие комментарии они предоставят позже.

      Теги: Футбол Спорт авиация Великобритания
      Источник: 24 Канал
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