Миллиардеры Украины: что нужно знать о Петре Порошенко

Пятый президент Украины, старожил украинской политики и довольно успешный кондитерский магнат Петр Порошенко замыкает шестерку миллиардеров Украины. После проигрыша на президентских выборах он меньше появляется на публике и в заголовках новостей. Рассказываем об олигархе Петре Порошенко: как заработал первые состояния и чем владеет сегодня.

24 канал подготовил серию текстов, чтобы ближе познакомить вас с самыми богатыми людьми Украины (по версии журнала НВ).

Ринат Ахметов – $9,629 млрд;

Виктор Пинчук – $2,310 млрд;

Вадим Новинский – $1,767 млрд;

Игорь Коломойский – $1,480 млрд;

Геннадий Боголюбов – $1,376 млрд;

Петр Порошенко – $1,253 млрд.

Шестой и последний миллиардер в рейтинге украинских богачей Петр Порошенко.

Состояние: $1,25 млрд

Основной актив: корпорация Roshen

Динамика по сравнению с 2018 годом: +12%

Детство и юность

Петр Порошенко родился 26 сентября 1965 года в городе Болград Одесской области. Отец, украинский политический деятель, герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства. Мать работала главным бухгалтером в управлении сельского хозяйства. Также у Петра Алексеевича был старший брат Михаил, который погиб в автокатастрофе при невыясненных причинах.



Петр Порошенко в детстве / Архивное фото

В 1974 году из Болграда семья переехала в молдавский город Бендеры, где Порошенко и окончил среднюю школу. Вместе с тем занимался дзюдо и даже имеет разряд мастера спорта СССР по этому виду спорта.

После школы Петр Алексеевич переехал в Киев и поступил на факультет международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Однако, уже после первого курса его призвали в армию.



Петр Порошенко на службе / Архивное фото

В 1989 году ему удалось закончить обучение, более того с отличием. Однако из стен альма-матер Порошенко так не ушел, а остался работать ассистентом кафедры международных экономических отношений Киевского университета.

Жаждущий знаний будущий государственный деятель в 2002 году защитил в Одесской юридической академии кандидатскую диссертацию на тему: "Правовое регулирование управления государственными корпоративными правами в Украине".

Петр Порошенко владеет 6 языками, среды которых болгарский, румынский, польский, английский, русский и украинский. На заседании ПАСЕ в 2017 году Порошенко пафосно продемонстрировал свои знания четырех из них:

Когда я начал работать в Киеве с польскими коллегами, то rozumiem wszystko po polsku, I speak English fluently, спокойно и комфортно разговариваю по-русски, розмовляю українською.

Женат с Мариной Порошенко. Супруги воспитывают четверых детей: сыновей Алексея (ныне народный депутат) и Михаила, а также двух дочерей Евгению и Александру.



Петр Порошенко с семьей / Фото Twitter

Как и где начал бизнес

Первая предпринимательская деятельность Петра Порошенко началась в 1986 году в "Центре сервиса". Компания консультировала бизнес и заключала договора предприятиям, которые хотели выйти на внешний рынок. Тогда Порошенко еще учился в университете на 5 курсе, но заработок был настолько высок, что тогда он приобрел автомобиль "Волга". В интервью Forbes рассказал, что именно эта работа принесла ему первый миллион.

Впоследствии начал собственный бизнес по импорту дефицитного товара – какао-бобов из Бельгии и Нидерландов. В 1991 году Петр Алексеевич занимался поставками черного перца, на чем заработал свой первый долларовый миллион.

В начале 90-х вся семья Порошенко пошла в бизнес (и отец, и ныне покойный брат), основав корпорацию "Укрпроминвест" (ликвидирован в 2012 году), гендиректором которой стал Петр Алексеевич. Тогда же Порошенко за 7 миллионов долларов приобрели в Виннице кондитерскую фабрику и несколько других компаний, объединив их в группу Roshen, которая стала частью корпорации. Именно этот сладкий сегмент до сих пор обеспечивает Петра Порошенко немалыми доходами.



Фабрика Roshen, которая и стала началом большого бизнеса Петра Порошенко / Фото ЕС

В группу "Укрпроминвест" входило более 50 предприятий, самые известные из них в Украине: "Рошен", "Родная марка", промышленно-инвестиционный холдинг "Богдан", ОАО "Черкасский автобус", Луцкий автомобильный завод.

Скандалы связанные с Порошенко

Бывший глава государства нажил немало врагов именно за время своего президентства (7 июня 2014 года – 20 мая 2019 года). По информации движения "Честно" сегодня он является фигурантом 20 коррупционных расследований.

В апреле 2016 года журналисты "Следствие.Инфо" сообщили о том, что Петр Порошенко, который в то время был президентом Украины, планирует продать свою долю в компании Roshen через оффшорную компанию, избежав таким образом уплаты налогов. По словам Петра Алексеевича, он передал компанию в "слепой траст".

Также накануне президентских выборов 2019 года журналисты Bihus.info провели расследование, в котором установили причастность экс-заместителя секретаря СНБО, бизнес-партнера президента Олега Гладковского к сделкам в оборонном комплексе, а именно получении "откатов". "Укроборонпром" закупил российские детали АН-26 за 14,38 млн грн, хотя из Москвы они поступили по 2,3 млн. После обнародования этой информации в СМИ и большого количества возмущений Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского.

К скандалу, в марте 2019 года, пятый президент предостерегал, что ни одна фамилия не будет иметь индульгенции.

Для тех, кто хочет наживаться на нашей обороноспособности, мой месседж понятен: все равны перед законом. От ответственности за злоупотребление не спасают ни должность, ни связи, ни фамилии. Ни давнее знакомство с президентом, депутатами, министрами, лидерами оппозиции,

– сказал Порошенко.

Помог усложнить жизнь уже нардепу Петру Порошенко бывший соратник Виктора Януковича, Андрей Портнов. Последний обвинил пятого президента во всех смертных грехах, в частности, государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышении власти и служебных полномочий. ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

Петр Порошенко на допросе в ГБР / Фото Пресс-службы ЕС

Основные источники доходов сегодня

Самый дорогой актив пятого президента Украины – кондитерская компания Roshen. Шоколадная фабрика стала крупнейшим кондитерским предприятием в Украине, а ее производственные мощности находятся не только на территории страны, но и за ее пределами.

В 10 городах Украины работают 69 фирменных магазинов Roshen. По данным журнала Candy Industry кондитерская компания Порошенко занимает 27-ю позицию в мире (в 2018 году предприятие Roshen занимало 25 место), а объемы продаж оценивается в $800 млн в год. Неудивительно, что именно это детище Петра Алексеевича увеличивает его состояние.

Среди других активов Порошенко – банк, страховая компания, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий и предприятия сферы коммуникаций и СМИ.

В частности, Петр Порошенко является владельцем публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", в который входит более тридцати бизнесов. Основные предприятия "Прайм Эссетс Кэпитал":

Автомобильная корпорация "Богдан Моторс";

Укрпроминвест-Агро (агропромышленный производитель);

Песковский завод стеклоизделий;

5 канал;

Международный инвестиционный банк;

Страховая компания "Краина";

Центрально-Европейская кондитерская компания;

Винницкая кондитерская фабрика "Рошен";

Киевская кондитерская фабрика "Рошен";

Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен";

Кременчугская кондитерская фабрика "Рошен";

Клайпедская кондитерская фабрика (Литва);

Bonbonetti Choco Kft. (Подразделение корпорации "Рошен") – (Венгрия).

До 2015 года в число этих предприятий входила Липецкая кондитерская фабрики "Рошен", которая находится на территории России. С первых дней российской агрессии ее работу блокировали, а в 2017 году Порошенко объявил об увольнении работников и полном закрытии предприятия.



Бывшее подразделение корпорации "Рошен" в России сегодня полностью закрыто, а оборудование перевезено в Украину / Фото Roshen

В мае 2019 года издание Bloomberg сообщило, что за время президентства Порошенко потерял статус миллиардера. Согласно индексу Bloomberg Billionaires, чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% – до 705 миллионов долларов. Но несмотря на эти данные сегодня Порошенко снова среди самых богатых людей Украины.

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Состояние миллиардеров по сравнению с главными цифрами бюджета / 24 канал