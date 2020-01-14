Миллиарды на закупки: кто из госзаказчиков потратил больше всего бюджетных средств

Сколько за 2019 год заработал бизнес в системе ProZorro и кто из госзаказчиков потратил больше всех бюджетных средств, узнавали эксперты торговой площадки Zakupki.Prom.ua и мониторингового портала DoZorro.

Звание самого активного заказчика уже не первый год удерживает Киевская государственная администрация (КГГА). За прошедший год столичные власти объявили 53,6 тыс. тендеров. Почти в половину меньше закупок было у Министерства инфраструктуры Украины – 25,5 тыс. тендеров. На третьем и четвертом местах – Днепропетровская и Винницкая ОГА. Они объявили 16,6 и 13,8 тыс. тендеров соответственно. Однако ненамного меньше закупок было и у Днепровского городского совета. В результате он на 5 месте с 11,7 тыс. тендеров.

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По ожидаемой стоимости закупок уже несколько лет лидер также остается неизменным. Первое место у Министерства инфраструктуры Украины, бюджет тендеров которого превысил 211 млрд грн. Второе и третье место у КГГА и Министерства энергетики и угольной промышленности. Ожидаемая стоимость их закупок – 58 млрд грн и 36,4 млрд грн соответственно. Четвертое место у Минобороны Украины с бюджетом 30,4 млрд грн, а пятое – у филиала "Оператор газотранспортной системы Украины АО "Укртрансгаз" – 28,1 млрд грн.

Если говорить об успехах бизнеса в системе ProZorro, то больше всего побед за прошлый год было у ООО "БАДМ-Б". Они стали победителями в 2 641 тендере. На втором месте ООО "Эпицентр К" – 2 220 закупок. На третьем и четвертом местах с отрывом всего лишь в 1 тендер – ООО "Ливайн Торг" и "Украинский папир". Компании выиграли в 1 494 и 1 493 закупках соответственно. Замыкает рейтинг поставщиков по количеству побед – ЧП "ОККО-Контакт" с 1 319 тендерами.

Тем не менее, ни одна компания из вышеперечисленных не попала в в пятерку по сумме выигранных предложений. Кто же из поставщиков заработал больше всего в 2019 году? Лидером стало ООО "Автомагистраль-ЮГ", сумма контрактов которого – 8,6 млрд грн. На втором месте ООО "РОССДОРСТРОЙ", компания выиграла тендеров на 5,2 млрд грн. Третье место у ООО "Онур Конструкцион Интернешнл". Компания заключила контрактов на больше 5 млрд грн. С незначительной разницей замыкают пятерку ООО "Техно-Буд-Центр" и ООО "ПБС". Компании выиграли тендеров на 4,168 млрд и 4,165 млрд грн соответственно.

Данные за период с 1.01.2019 года по 31.12.2019 года по конкурентным закупкам

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