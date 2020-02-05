12:51
5 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: РПЦ изобрела вакцину против коронавируса. Якутия убежит от Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 февраля
      Вести.UA: бомбардировка азовским коронавирусом. Неприкосновенность ОПЗЖопцев
      Вєсті.UA
      22:31, 4 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Миллион долларов заработка ежемесячно: полиция разоблачила международное онлайн-казино

      106 Читати новину українською
      Киберполиция разоблачила международное онлайн-казино / cyberpolice.gov.ua

      Киберполиция прекратила деятельность международного онлайн-казино. Ежемесячно злоумышленники зарабатывали нелегальной деятельностью 1 миллион долларов. Им удалось охватить рынки Украины, Европы, Австралии и США.

      Замаскировавшись под легальный бизнес, фигуранты дела организовали деятельность ряда онлайн-казино, сообщает пресс-служба Киберполиции.

      Читайте также: Создатели платформ онлайн-казино ежемесячно наваривались на миллионы гривен

      С начала 2019 года злоумышленники, прикрываясь законной деятельностью в сфере IТ-разработок, организовали работу офисов в Киеве. В них работали специалисты, которые создали и администрировали несколько онлайн-казино.

      казино
      В Киеве злоумышленники организовали международное онлайн-казино / Фото cyberpolice.gov.ua

      Кроме того, злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков. Незаконная деятельность распространялась в сети как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США. Ежемесячно она приносила организаторам 1 миллион долларов дохода.

      казино
      Незаконной деятельностью фигуранты дела ежемесячно зарабатывали 1 миллион долларов / Фото cyberpolice.gov.ua

      Правоохранители провели обыски. Изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых было программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино. Также изъяли 4 жестких диска, флэш-накопители и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

      Сейчас киберполиция установила трех организаторов нелегальной деятельности 1979, 1983 и 1986 годов рождения. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

      казино
      Киберполиция задержала 3 организаторов незаконного онлайн-казино / Фото cyberpolice.gov.ua

      Когда празднуют Масленицу в Украине: дата и традиции
      сегодня
      5446
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости США Полиция Европа Пожары в Австралии Игорный бизнес Информационные технологии
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 США проигрывают "холодную войну 2.0" России и Китаю, – TNN
      Світові Медіа 91
      сегодня , 10:13 Убойный месяц в исполнении "слуг"
      Леонід Швець 552
      2 февраля , 19:52 Куда пойти в феврале: самые интересные события Киева
      98
      1 февраля , 12:22 Как назвать ребенка в феврале: имена для мальчиков и девочек
      Марія Бондар 557
      сегодня , 07:15 До сих пор не могу наесться, боюсь общаться с людьми: откровенное интервью с экс-пленником (18+)
      Олексій Печій 1218
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук