Миллион долларов заработка ежемесячно: полиция разоблачила международное онлайн-казино

Киберполиция прекратила деятельность международного онлайн-казино. Ежемесячно злоумышленники зарабатывали нелегальной деятельностью 1 миллион долларов. Им удалось охватить рынки Украины, Европы, Австралии и США.

Замаскировавшись под легальный бизнес, фигуранты дела организовали деятельность ряда онлайн-казино, сообщает пресс-служба Киберполиции.

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С начала 2019 года злоумышленники, прикрываясь законной деятельностью в сфере IТ-разработок, организовали работу офисов в Киеве. В них работали специалисты, которые создали и администрировали несколько онлайн-казино.



В Киеве злоумышленники организовали международное онлайн-казино / Фото cyberpolice.gov.ua

Кроме того, злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков. Незаконная деятельность распространялась в сети как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США. Ежемесячно она приносила организаторам 1 миллион долларов дохода.



Незаконной деятельностью фигуранты дела ежемесячно зарабатывали 1 миллион долларов / Фото cyberpolice.gov.ua

Правоохранители провели обыски. Изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых было программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино. Также изъяли 4 жестких диска, флэш-накопители и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Сейчас киберполиция установила трех организаторов нелегальной деятельности 1979, 1983 и 1986 годов рождения. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.



Киберполиция задержала 3 организаторов незаконного онлайн-казино / Фото cyberpolice.gov.ua