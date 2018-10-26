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      Миллионерку Кайли Дженнер обвинили в плагиате: фотосравнение

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      Кайли Дженнер
      Кайли Дженнер / Фото из Іnstagram

      Бизнесвумен Кайли Дженнер и ее бренд Kylie Cosmetics обвинили в плагиате да еще и тянут в суд.

      Так, компания Sheree Cosmetics подала в суд на Дженнер, утверждая, что палитра теней Kylie Cosmetics Born to Sparkle eye shadow скопирована из палитры теней для глаз Sheree Cosmetics, пишет Daily Mail. Кроме того, палитра Sheree имеет такое название.

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      По словам основательницы Sheree Cosmetics Тиффани Херрманн, их блестящая палитра Born to Sparkle была создана в сентябре 2017 года и поступила в продажу на их сайте в октябре 2017 года. Но потом Кайли выпустила свои собственные блестящие тени для век с таким же названием в 2018 году, и продолжила активно продавать тот же продукт с таким же названием.

      Тени от Sheree Cosmetics

      Тени от Kylie Cosmetics

      В то же время, несмотря на то, что палитру Born to Sparkle выпустили в 2017 году, записи в патентном офисе США свидетельствуют, что марку зарегистрировали 30 августа 2018 года, а это через несколько недель после того, как Kylie Cosmetics выпустила свою Born to Sparkle.

      Разница в косметических средствах состоит в том, что Sheree Cosmetics Born to Sparkle – это палитра теней с 15 оттенками, а бренд Дженнер выпустил индивидуальные тени.

      Теги: LifeStyle Красота Кайли Дженнер
      Источник: 24 Канал
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