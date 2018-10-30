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      Миллионерша Кайли Дженнер сделала очень щедрый подарок своей матери: неожиданные детали

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      Кайли Дженнер подарила авто своей маме
      Кайли Дженнер подарила авто своей маме / Cosmopolitan

      Популярная блогер, актриса и бизнесмен Кайли Дженнер не скупится на подарки своим близким. Это она доказала сюрпризом для мамы.

      Состояние Кайли Дженнер в 2018 году достигло миллиарда долларов. Такой немалый доход она получает за съемки реалити-шоу "Семейство Кардашян". Однако это не единственный источник дохода звезды. Кайли является успешной бизнесменкой, чей косметический бренд известен во всем мире. Еще несколько миллионов знаменитости приносит ее блог, реклама в котором стоит минимум несколько сотен тысяч долларов.

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      С таким состоянием Кайли Дженнер может позволить себе не только роскошный наряд и имение, но и щедрые подарки. Так, перед днем рождения своей матери Крис она решила устроить сюрприз. На 63-летие светской львицы, которое состоится 5 ноября, Кайли приобрела красную роскошную Ferrari 488.

      Авто для королевы. Ранний подарок на день рождения,
      – скромно написала Кайли Дженнер, добавив эмоциональное видео.

      На кадрах видно, как Крис Дженнер впервые садится в новенькое авто. Женщина не только не сдерживает своего восторга, но и шока от неожиданности.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

       

      Стоит отметить, что свой роскошный подарок Крис Дженнер получила на дворе собственного особняка в Лос-Анджелесе. Знаменитость выскочила из дома в черном комбинезоне с белыми звездочками. При этом она даже не успела надеть ничего, поэтому во время вручения дорогого подарка стояла босиком на асфальте.

      Светская львица совсем не ожидала такого от своей дочери Кайли, поэтому несколько минут не могла прийти в себя и все время повторяла вопрос: "Что происходит?" Когда же представитель компании провел инструктаж для Крис Дженнер, она поняла, что это не шутка, поэтому начала обнимать машину.


      Крис Дженнер получила авто от дочери Кайли / соцсети

      Теги: LifeStyle Кайли Дженнер
      Источник: 24 Канал
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