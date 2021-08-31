Миллионная взятка в Харьковском облсовете: избрали меру пресечения подозреваемому адвокату

Высший антикоррупционный суд 31 августа избрал меру пресечения адвокату Руслану Танабашу. Он фигурирует в деле о получении миллионной взятки, в Харьковском облсовете. Кроме него, по делу подозревают бывшего председателя облсовета Харькова Артура Товмасяна и его заместителя Андрея Малыша.

Мужчину взяли под стражу с возможностью выйти под залог. Следует отметить, что ранее под залог уже вышли другие фигуранты дела.

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Отменили и вернули

12 августа меру пресечения адвокату отменяли. Однако суд установил размер возможного залога. На этот раз она составляет 713 тысяч гривен. В случае, если мужчина предоставит эти средства, он сможет ожидать следующие судебные заседания на свободе.

На судебном заседании Танабаж пытался "оправдаться". В частности, он говорил, что сторона обвинения "подала макулатуру". Однако это не помогло.

Что известно об этом деле

22 июля разоблачили на вероятном получении взятки заместителя облсовета Андрея Малыша и его адвоката. Они якобы требовали от главы коммунального предприятия более миллиона за "сохранение должности".

29 июля Малыш вышел из СИЗО под залог 4,7 миллиона гривен. Впоследствии стало известно, что он ушел в декретный отпуск, а его пост может занять другой член ОПЗЖ Харькова.

Также провели обыски у председателя облсовета и 4 августа ему объявили о подозрении. Товмасяна исключили из партии "Слуга народа" и он написал заявление на увольнение. Его также брали под стражу, но 10 августа за чиновника внесли залог более 3 миллионов долларов.