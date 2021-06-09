Так, следователи якобы нашли новые доказательства его участия в рейдерских схемах и "крышевании" нелегального бизнеса. Во время обыска изъяли электронные носители с разговорами.

Кстати В Одессе активист требовал 80 тысяч гривен за "крышевание" бизнеса

Подробнее о новых доказательствах

Активист якобы говорил с депутатами Одесского городского и областного советов, а также высокопоставленными чиновниками в полиции Одесской области.

Подозреваемый длительное время записывал на диктофон разговоры относительно "схем" со своими покровителями среди чиновников. Журналисты отмечают, что обсуждали откаты на миллионные суммы.

Теперь, убеждают в СМИ, покровители активиста прилагают все усилия, чтобы уничтожить эти записи.

Что известно о задержании активиста