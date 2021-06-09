Миллионные откаты: появились новые подробности задержания известного в Одессе активиста

9 июня 2021 , 17:34
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Источник:

"Думская"

Журналисты выяснили новые подробности задержания одесского активиста. В частности, утверждают, что он записывал телефонные разговоры с депутатами и полицейскими, где обсуждали откаты на миллионы.

Так, следователи якобы нашли новые доказательства его участия в рейдерских схемах и "крышевании" нелегального бизнеса. Во время обыска изъяли электронные носители с разговорами.

Кстати В Одессе активист требовал 80 тысяч гривен за "крышевание" бизнеса

Подробнее о новых доказательствах

Активист якобы говорил с депутатами Одесского городского и областного советов, а также высокопоставленными чиновниками в полиции Одесской области.

Подозреваемый длительное время записывал на диктофон разговоры относительно "схем" со своими покровителями среди чиновников. Журналисты отмечают, что обсуждали откаты на миллионные суммы.

Теперь, убеждают в СМИ, покровители активиста прилагают все усилия, чтобы уничтожить эти записи.

Что известно о задержании активиста

  • Руководитель общественной организации в Одессе вымогал у предпринимательницы деньги за "крышевание" бизнеса. Такса составляла 80 тысяч гривен в месяц.
  • Та обратилась в полицию. "Вымогателя" задержали. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет.
  • По информации СМИ, активистом является Евгений Резвушкин – лидер организации "Автомайдан Одесса".
  • Он якобы неоднократно попадал в поле зрения полиции из-за хулиганства, незаконного обращения с оружием и насилия в отношении правоохранителей.
Автор: Ольга Музика