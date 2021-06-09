Миллионные откаты: появились новые подробности задержания известного в Одессе активиста

Журналисты выяснили новые подробности задержания одесского активиста. В частности, утверждают, что он записывал телефонные разговоры с депутатами и полицейскими, где обсуждали откаты на миллионы.
Так, следователи якобы нашли новые доказательства его участия в рейдерских схемах и "крышевании" нелегального бизнеса. Во время обыска изъяли электронные носители с разговорами.
Кстати В Одессе активист требовал 80 тысяч гривен за "крышевание" бизнеса
Подробнее о новых доказательствах
Активист якобы говорил с депутатами Одесского городского и областного советов, а также высокопоставленными чиновниками в полиции Одесской области.
Подозреваемый длительное время записывал на диктофон разговоры относительно "схем" со своими покровителями среди чиновников. Журналисты отмечают, что обсуждали откаты на миллионные суммы.
Теперь, убеждают в СМИ, покровители активиста прилагают все усилия, чтобы уничтожить эти записи.
Что известно о задержании активиста
- Руководитель общественной организации в Одессе вымогал у предпринимательницы деньги за "крышевание" бизнеса. Такса составляла 80 тысяч гривен в месяц.
- Та обратилась в полицию. "Вымогателя" задержали. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет.
- По информации СМИ, активистом является Евгений Резвушкин – лидер организации "Автомайдан Одесса".
- Он якобы неоднократно попадал в поле зрения полиции из-за хулиганства, незаконного обращения с оружием и насилия в отношении правоохранителей.