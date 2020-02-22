Что может произойти с Министерством Милованова после земельной реформы

Министерство аграрной политики может отделиться после завершения земельной реформы. В таком случае Тимофей Милованов поддержит это решение.

Нынешний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявил, что гипотетически мог бы возглавить такое ведомство. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Милованов объяснил все тем, что "чувствует ответственность" за реформу рынка земли.

МинАПК занималось двумя вещами – назначением руководителей на госпредприятия... А второе – продавали за откаты господдержку. Мы это остановили. То есть в том министерстве нечего было спасать,

– пояснил он.

Законопроект о рынке земли: что нужно знать

Рассмотрение продолжается – и на это понадобится еще немного времени. Народные избранники подали более 4 тысяч поправок к документу, хотя законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. Согласно этому законопроекту:

Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу;

Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров;

Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли в качестве залога за кредит;

Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств;

Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.



Где запрещено продавать сельскохозяйственные земли / Инфографика 24 канала

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