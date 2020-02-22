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      Что может произойти с Министерством Милованова после земельной реформы

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      Милованов допускает разделение своего министерства / Liga.net

      Министерство аграрной политики может отделиться после завершения земельной реформы. В таком случае Тимофей Милованов поддержит это решение.

      Нынешний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявил, что гипотетически мог бы возглавить такое ведомство. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

      Знайте больше: Рада рассматривает законопроект о рынке земли: сколько поправок прошли

      Милованов объяснил все тем, что "чувствует ответственность" за реформу рынка земли.

      МинАПК занималось двумя вещами – назначением руководителей на госпредприятия... А второе – продавали за откаты господдержку. Мы это остановили. То есть в том министерстве нечего было спасать,
      – пояснил он.

      Законопроект о рынке земли: что нужно знать

      Рассмотрение продолжается – и на это понадобится еще немного времени. Народные избранники подали более 4 тысяч поправок к документу, хотя законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. Согласно этому законопроекту:

      • Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу;
      • Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров;
      • Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли в качестве залога за кредит;
      • Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств;
      • Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.

      Ринок землі
      Где запрещено продавать сельскохозяйственные земли / Инфографика 24 канала

      Больше о законопроекте о рынке земли – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство экономического развития и торговли Рынок земли Тимофей Милованов – новости
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